Un buon animale domestico dovrebbe possedere qualità estetiche e caratteriali che ne facciano il compagno perfetto per la vita. Anche il cane che intendiamo portare a casa dovrebbe avere queste caratteristiche. Spesso lo si sceglie solamente in base all’aspetto, senza pensare a come si comporta o ai bisogni che ha.

Tra le tantissime razze canine esistenti, ce n’è una che potrebbe soddisfare parecchi requisiti ricercati. È un cane dall’aspetto regale e dal portamento elegante con cui potremmo instaurare una relazione profonda e duratura.

Una razza antica al servizio del re

Il cane di cui vogliamo parlare oggi è il Kuvasz. Questa razza ungherese si dice fosse attiva sin dai tempi antichi, quando accompagnava i popoli nomadi primitivi. Le sue eccellenti doti di cane da pastore lo promossero come fedele custode di casa e gregge. Tuttavia, il re Mathias I sembra lo utilizzasse efficacemente anche durante le battute di caccia.

Questa razza di cane nobile e resistente ha un’intelligenza spiccata e si legherà al padrone per tutta la vita

Il Kuvasz è un cagnolone dall’aspetto imponente, ma per nulla spaventoso. A causa della stazza, si consiglia a chi ha molto spazio all’esterno. La taglia media si aggira sui 70 cm, è compatto e muscoloso, ma poco slanciato. Il pelo è lungo e lanoso sulla maggior parte del corpo e normalmente è di colore bianco. La coda è anch’essa pelosa e può ripiegare verso l’alto nella parte finale.

Nonostante le dimensioni da tenere in conto, il Kuvasz sa farsi amare. Si rivela dolce e affettuoso con chi conosce e instaura un profondo legame con il proprio padrone. Questa razza di cane nobile e resistente ci conquisterà con la sua intelligenza davvero fuori dal comune.

Addestrarlo non è difficile e potrebbe diventare un’utilissima sentinella per la casa. È fiero e coraggioso, ma dal temperamento più quieto rispetto a razze come il Komondor. Coi bambini non dovrebbe creare problemi, anche se andrebbe monitorato da vicino.

Il Kuvasz ci stupirà anche per l’ottima salute di cui gode. Non soffre di particolari problemi fisici, ma richiede alcune cure. Il mantello, per esempio, andrebbe spazzolato regolarmente per restare in ordine. I lavaggi, al contrario, dovrebbero essere controllati e non troppo frequenti. Infine, concediamogli delle uscite quotidiane per tenerlo in movimento ed evitare che si stressi.

