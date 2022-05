Questa razza di cane italiana non solo è un prodigio per andare a caccia ma è perfetta come prima adozione per gli inesperti

Tra le infinite ricchezze naturali che offre il Belpaese c’è anche una varietà invidiabile di specie vegetali e animali autoctone. Si tratta di un patrimonio antico in grado di offrire a ciascuna generazione qualcosa di utile. Questo vale anche per una passione che unisce milioni di noi, cioè l’affetto per i cani. Dovremmo sapere che gli esperti dell’ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana) riconoscono ufficialmente l’esistenza di ben 16 razze italiane. Sono sparse per tutto il territorio e hanno costantemente accompagnato nei secoli l’uomo nelle sue attività.

Recentemente avevamo parlato di questo cane italiano antichissimo e che può vivere fino a 20 anni. Oggi invece ci avviciniamo al Segugio dell’Appennino perché per molti sarebbe un’ottima prima adozione, oltre ad avere queste qualità. Insomma, questa razza di cane italiana non è solo un portento, perché questo segugio è anche uno straordinario apprendista.

Uno studente curioso e intelligente

Sappiamo tutti che avere un cane è una fonte sia di responsabilizzazione che di straordinari vantaggi e gioie. Se non stiamo attenti, potrebbero causare una marea di danni patrimoniali di cui dovrà rispondere il proprietario, come deciso di recente dalla Cassazione in questo caso. Di certo, l’ideale sarebbe trovare il cane che per indole e stile di vita si adatta meglio alla nostra routine. Solo in questo modo saremo sicuri che la convivenza sarà un fattore di crescita e di felicità per entrambi. Il Segugio dell’Appennino ha una spiccata capacità per l’apprendimento. Studia con molta attenzione ciò che il padrone gli raccomanda. Compie uno sforzo interpretativo che poche altre razze realizzano, spesso con diligenza e disponibilità. È importante però secondo gli esperti che questo apprendimento inizi già da piccolo.

Questo tratto educativo è una eredità della sua storia. Per secoli il Segugio dell’Appennino si è specializzato nella caccia, in particolare di piccoli animali rapidi come le lepri. Quando si avventurava in queste attività, sviluppava rapidità di movimento, sintonia con il proprietario, fisico scattante e attenzione alle sollecitazioni esterne. Sono le caratteristiche che ancora lo rendono così attraente per molti. Anche per chi non ha mai posseduto un cane.

Questa razza di cane italiana non solo è un prodigio per andare a caccia ma è perfetta come prima adozione per gli inesperti

Fisicamente è un cane di medie dimensioni, dotato di pelo raso o corto. Ha una muscolatura massiccia, pur essendo scattante e agile. La testa è affusolata, il collo lungo e sottile. Risulta molto piacevole alla vista, ma ha bisogno di alcune precauzioni. Questo cane potrebbe correre nel verde senza mai stancarsi. È atletico, dunque preferisce spazi aperti oppure la disponibilità del padrone a fare una lunga passeggiata durante il giorno.

Inoltre, tende a sviluppare un legame profondo con lui. Ciò significa che in caso di assenze prolungate potrebbe rivolgere le sue attenzioni agli oggetti che gli ricordano il padrone. Così finisce spesso per rovinarli. Nelle giuste condizioni sarà un’amicizia lunga e indimenticabile. Può ben fare da compagnia anche ai bambini, con cui gioca, oppure ad anziani. Purché siano attivi e predisposti al movimento.

Lettura consigliata

Questo cane tenero e aristocratico con lo sguardo coccoloso è perfetto per famiglie e bambini ma ad una condizione