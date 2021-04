Quando dobbiamo prendere un nuovo cane, ci sono tante cose da considerare. Le dimensioni, il suo comportamento, le attenzioni che richiede sono tutte cose molto importanti. E c’è una caratteristica che non va affatto sottovalutata, ovvero l’educazione. È molto meglio avere un cane che si comporta bene rispetto ad uno troppo aggressivo o disubbidiente.

Sotto questo aspetto, esiste una razza che fa proprio al caso nostro. Questa razza di cane è educatissima e ubbidirà a tutto ciò che gli diciamo.

Una questione di educazione

Innanzitutto, dobbiamo capire che nessun cane nasce già in grado di seguire ogni nostro comando. Un po’ di addestramento insomma è sempre necessario affinché ascolti ciò che gli diciamo. Però ci sono alcune razze che sono molto più facili da addestrare, poiché dotate di intelligenza e lealtà innate.

Tra questi, troviamo cani molto diversi come il pastore tedesco o il barboncino. Per cui è facile trovare razze di dimensioni diverse che però sono accomunate dalla semplicità di addestramento. E quindi è sufficiente scegliere il migliore per le nostre esigenze.

Tra i più intelligenti troviamo anche il carlino, ma come diciamo in questo articolo sconsigliamo di prenderne uno.

Ecco qual è il migliore

Se però stiamo cercando il più facile da addestrare in assoluto, allora dobbiamo prendere il border collie. Esso è un cane che viene dal Regno Unito, e più precisamente al confine tra Scozia ed Inghilterra (di qui il nome “border”, ovvero “confine”).

Questa razza di cane è educatissima e ubbidirà a tutto ciò che gli diciamo. Infatti, è intelligentissimo, ed in grado di imparare in maniera velocissima. Secondo alcuni studi, il border collie riesce a riconoscere quasi mille parole diverse, che lo rendono quindi ricco di potenzialità di apprendimento. È inoltre molto affettuoso, e per questa ragione sarà molto ubbidiente e leale con noi.

Inoltre, è anche dotato di buona agilità ed ama giocare, quindi se vogliamo possiamo persino addestrarlo per partecipare a qualche competizione. Insomma, è davvero un cane dalle mille capacità che non possiamo farci scappare.