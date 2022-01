Non se ne parla molto e, a dire il vero, è difficile anche vederli al guinzaglio delle persone che passeggiano in città. E pensare che si tratta della razza mista più conosciuta in Australia. In Europa i primi esemplari di questo amico fedele sono nati in un allevamento britannico.

Non è difficile innamorarsi di questo cane che esprime simpatia e dolcezza ed è socievole sia con le persone, sia con gli altri animali. Si tratta di una razza nata dall’incrocio tra Cavalier King Charles Spaniel con un barboncino nano e che si presenta con un viso davvero simpatico e dolce.

Dal pelo fashion e anche ipoallergenico

Spesso, tenere un cane in casa può creare disagio, soprattutto quando perde il pelo. Questo cagnolino dalla grande personalità, si presenta con un manto che va dal riccio fino all’ondulato e che può essere bianco o color cioccolato. Non mancano gli esemplari color crema, rossicci, ma anche tricolore. Tuttavia, richiede manutenzione perché il suo pelo, pur ipoallergenico, cresce velocemente. Un piccolo dettaglio che sfuma, visto che questa razza di cane docile potrebbe portare la felicità nella nostra famiglia.

E pensare che, nonostante il tempo che passa, il Cavapoo, questo il nome della razza mista, mantiene un peso che non supera mai gli otto chili. Dunque, leggero, alto al massimo meno di mezzo metro, questo cane risulta davvero molto tenero e dallo sguardo che trasmette dolcezza. E in questo caso, l’abito fa il monaco davvero, visto che questa razza di cane è in grado di portare allegria, divertimento e positività.

Questa razza di cane docile potrebbe portare la felicità nella nostra famiglia

E i nostri bambini ci ringrazieranno, visto che è capace di rilassarsi sul divano, come di uscire a fare jogging. Un cane davvero che appassiona e che ispira amore e tenerezza. Il Cavapoo è un animale di grande compagnia. In questo periodo di pandemia, molte persone, soprattutto gli anziani, hanno sofferto di solitudine. Pensiamo che gioia porterebbe, un “orsacchiotto” a tutti gli effetti, tranquillo, pacato e giocoso senza eccessi.

Di certo, sono molto simpatici e divertenti, predisposti al gioco e anche a passeggiate. Un compagno ideale proprio per gli anziani che, con la scusa di doverli portare a spasso, potranno fare del sano movimento in totale sicurezza. Infatti, il Cavapoo non è per nulla aggressivo. All’arrivo di estranei alla porta, si farà sentire abbaiando, ma non per questo impedirebbe loro l’ingresso. Il Cavapoo è un cane troppo dolce per essere un temibile guardiano.