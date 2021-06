Per ciascuno di noi il nostro cane è il più unico e prezioso del mondo. Ma ci sono alcuni cani che sono preziosi anche dal punto di vista economico. E alcuni sono talmente apprezzati che le persone sono disposte a sborsare cifre da capogiro per accaparrarsi uno tra gli esemplari migliori. È ciò che è successo a un cane appartenente a una razza molto particolare, tra le più apprezzate del mondo, ma ancora poco conosciuta qui da noi.

Questa razza di cane batte tutti i record, un esemplare è stato venduto per 27mila euro

Ma di quale razza stiamo parlando? Del nobile Australian Kelpie. Il Kelpie australiano è una razza da lavoro, generalmente usata da pastori e allevatori. È imparentato con i famosissimi Border Collies inglesi, ma ha delle caratteristiche molto particolari che lo rendono una razza unica e inconfondibile. È un cane estremamente atletico, e molti esemplari appartenenti a questa razza sono campioni di agility.

Ma non solo, il Kelpie è un pastore di grandissimo talento, ed è proprio per questo che un esemplare di questa razza è diventato il cane più costoso al mondo. Questa razza di cane batte tutti i record, un esemplare è stato venduto per 27mila euro.

Una vendita da record

Un Australian Kelpie ha battuto tutti i record nel giugno 2021, quando è stato venduto all’asta per più di 27mila euro.

Un allevatore anonimo ha acquistato questo preziosissimo cane e lo metterà subito al lavoro nella sua fattoria. Se anche noi vogliamo adottare un Australian Kelpie, avremo un amico fedelissimo e sempre disposto a mettersi in gioco. Non dimentichiamo però che questo cane ha altissimi livelli di energia e necessita di molta attività fisica per essere felice. Attenzione quindi se decidiamo di adottare un cane: è una scelta impegnativa. Alcuni non lo sanno, e abbandonano i loro cuccioli poco dopo averli adottati. Purtroppo c’è una razza che più delle altre subisce questo crudele destino. Si tratta del tenerissimo maltese, e per una banale ragione. Ecco perché il maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.