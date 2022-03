Invece delle solite ricette è bene che impariamo qualcosa di nuovo e che ci permetta di sorprendere tutti a tavola. Allo stesso tempo, vogliamo provare una ricetta semplice e che non costi troppo, in modo da poterla fare più volte senza dover spendere troppo tempo o denaro.

Oggi vediamo una preparazione che fa al caso nostro: questa rapidissima ricetta cremosa e saporita permetterà di portare in tavola un piatto davvero ottimo. Poiché non richiede molto tempo, né di lavoro né di cottura, e quindi è adatta anche quando non abbiamo tantissimo tempo per cucinare.

Ingredienti

Oggi cuciniamo una crepe ricca di gusto, che combina salmone, spinaci, formaggio e yogurt per creare un piatto molto nutriente e goloso. Se vogliamo preparare quattro crepe avremo bisogno di questi ingredienti:

100 grammi di yogurt bianco;

300 g di formaggio molle (come lo stracchino);

100 g di farina integrale;

100 g di farina di grano saraceno;

3 uova;

20 centilitri di acqua;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

1 pizzico di sale;

4 fette di salmone affumicato;

50 grammi di foglie di spinaci.

Trattandosi di una crepe, invitiamo ovviamente a sperimentare con gli ingredienti. Non tutti sono necessari e, se ad esempio vogliamo togliere lo yogurt, la nostra ricetta non ne risentirà troppo, anche se risulterà di certo meno cremosa. Cerchiamo di essere creativi e trovare la migliore combinazione di ingredienti per incontrare al meglio il nostro gusto.

Inoltre, se vogliamo velocizzare ancora di più la preparazione, possiamo acquistare un impasto da crepe già pronto, direttamente da mettere in padella.

Questa rapidissima ricetta cremosa e saporita ci regala tanto gusto usando salmone e spinaci in maniera eccelsa

Iniziamo versando le due farine e il sale in una ciotola. Versiamo ora lo yogurt, poi rompiamo le uova e uniamo anche quelle. Mescoliamo bene con una frusta per ottenere una consistenza liscia e senza grumi. Mentre mescoliamo, versiamo l’acqua gradualmente. Continuiamo fino ad aver consumato tutta l’acqua e aver ottenuto un composto omogeneo.

Mettiamo da parte e lasciamo riposare l’impasto per 1 ora.

Infine, in una padella antiaderente calda, con un po’ d’olio d’oliva, cuociamo la prima crepe da un lato fino a quando è ben asciutta. Poi giriamola e copriamola il formaggio molle, le fette di salmone affumicato e le foglie di spinaci.

Lasciamo ancora cuocere per trenta secondi e poi togliamo dalla padella e impiattiamo.

Ripetiamo questa operazione per tutte le crepe e la nostra ricetta è pronta.

Approfondimento

Pochi ingredienti per un’esplosione di gusto in questa fantastica ricetta con prosciutto e mozzarella