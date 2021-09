La maggior parte degli italiani è convinta che per trovare lavoro si debba per forza possedere un titolo universitario. Oppure che sia meglio impegnarsi in un percorso di carattere tecnico-scientifico. Questo però non è detto: molti altri sbocchi accademici possono dare i loro frutti. Ad esempio pochi lo sanno, ma esiste un lavoro richiestissimo e ben pagato per i laureati in materie umanistiche. Ma non solo, ci sono possibilità anche per chi non fosse in possesso del titolo. Infatti questa professione che tutti ci invidieranno non ha bisogno di particolari requisiti di accesso. Vediamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Stiamo parlando del beta-reader. Questa figura abbastanza nuova nel panorama editoriale consiste nel passare il proprio tempo a leggere i manoscritti degli autori emergenti. Uno scrittore infatti potrebbe essere particolarmente interessato a sapere “in anteprima” cosa ne pensa una persona del suo potenziale pubblico. Come abbiamo detto non si tratta di una figura professionale, come ad esempio potrebbe essere quella dell’editor. Per questo non è necessario essere in possesso di titoli specifici. Non serve la laurea quindi, ma solo una grande passione per la lettura e una sensibilità di tipo letterario. Queste due caratteristiche infatti sono innate o al massimo apprese durante il proprio tempo libero. Il compito del beta-reader quindi è dare delle opinioni su cosa funziona e cosa invece è problematico all’interno di un testo.

Come iniziare per entrare nel mercato dei beta-reader

Come nel caso di tutti i liberi professionisti, l’importante è farsi conoscere. Quindi per un primo periodo potrebbe essere necessario lavorare in maniera gratuita. Per facilitare il tutto dunque consigliamo quindi di accettare solo libri che possano rivelarsi di proprio gusto, orientandosi solo su alcuni generi. Questo step preparatorio potrebbe essere necessario per acquisire un po’ di esperienza e per guadagnarsi la fiducia degli autori.

Una buona idea può essere affiancare questa attività con un altro lavoro e vedere se poi nel tempo riesce a farci guadagnare delle entrate extra. Una volta che si è formata una reputazione si possono incominciare a richiedere dei compensi o a proporsi per il ruolo all’interno delle case editrici. Esistono poi dei siti per freelance dove è possibile vendere questo tipo di servizio scegliendo le proprie tariffe. Se si desidera avere un’idea preliminare a riguardo consigliamo di addentrarsi nei gruppi presenti sui social dedicati all’argomento.

