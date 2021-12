Questo è un periodo dell’anno nel quale molti di noi hanno messo in pausa la dieta per ricominciarla alla fine di tutte le festività.

È importante comunque cercare di mantenere un’alimentazione il più possibile sana ed equilibrata, per il nostro benessere fisico e mentale.

Per stare bene è fondamentale anche praticare un’attività fisica regolare, in palestra o all’aria aperta.

Inoltre, specie in questo periodo dell’anno, per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario ci potrebbe essere utile questo gustosissimo ortaggio invernale.

Questa preziosissima carne spesso sottovalutata vale oro per il nostro organismo

Per mantenersi in salute sarebbe consigliato seguire una dieta il più possibile varia e senza eccedere con le quantità, specie quando si tratta di carne.

Molti di noi ne vanno ghiotti, soprattutto della carne rossa che però generalmente dovrebbe essere consumata con moderazione.

Tra l’altro, nel caso non sapessimo cosa cucinare a Capodanno, ecco un succulento secondo di carne alternativo al classico cotechino e zampone che generalmente proponiamo a tavola.

Invece, per variare la nostra dieta settimanale potremo optare per una carne che generalmente viene sottovalutata ma che è ricca di proprietà benefiche.

Si tratta della carne di piccione che contiene 142 calorie su 100 g di carne cruda; inoltre bisogna sapere che quella degli esemplari più giovani è più prelibata.

Caratteristiche di questo alimento

Questa carne è preziosissima per il nostro organismo grazie al suo elevato apporto proteico, oltre che per il suo contenuto di ferro (4,5mg su 100 g di prodotto).

Contiene anche vitamine e sali minerali importantissimi per la nostra salute, come per esempio magnesio, fosforo e potassio.

È bene però, anche in questo caso, non eccedere con le quantità, non trattandosi di una carne magra e risultando difficile da digerire.

Per questa ragione, soprattutto per chi ha problemi di digestione o cardiovascolari sarebbe consigliato limitarne il consumo o evitarlo. Ricordiamo quindi che questa preziosissima carne spesso sottovalutata vale oro per il nostro organismo

La carne dei piccioni è caratterizzata da un sapore dolciastro ed intenso ed è molto semplice da preparare anche per chi non è un esperto in cucina.

Grazie al suo particolare sapore si abbina benissimo a contorni composti da patate dolci, pannocchie di mais, fagiolini o piselli.

Per preservare i nutrienti del piccione potremo cuocerlo al forno, alla griglia, in umido oppure anche bollito.

La sua carne può essere reperita in macelleria, anche se spesso è necessaria ordinarla con un certo anticipo.

