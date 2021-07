C’è chi dice che oramai per perdere peso le ha provate tutte. Però noi siamo pronti a scommettere che non ha ancora tentato questa via, tuttora poco conosciuta. Per questo oggi capiremo perché questa pratica antica apporta diversi benefici e può aiutare a dimagrire. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come e se può essere utile nel nostro caso.

Stiamo parlando dell’agopuntura, una disciplina che risale in un periodo compreso fra il 300 e il 200 a. C. Questa medicina alternativa affonda le sue radici nell’antica Cina e agisce sull’organismo umano tramite l’inserimento di aghi sottili in specifici punti del corpo.

Questi vengono puntati in dei luoghi dove si presuppone che sia avvenuto un ristagno di energie che viene poi sbloccato dall’azione fisica della puntura. In Italia possono praticarla solo chirurgi, farmacisti e odontoiatri autorizzati. Infine è anche ad appannaggio dei veterinari in quanto può essere utilizzata anche sugli animali. È considerata una medicina alternativa.

Agopuntura e possibile dimagrimento

L’agopuntura come in altri casi rappresenta un valido aiuto per una possibile perdita di peso solo nel momento in cui la si abbina a un regime di dieta equilibrata e ad una costante attività fisica. Infatti questo rimedio non è miracoloso di per sé. Però se praticato con dei professionisti nei tempi da loro indicati può rappresentare una valida soluzione per tenere sotto controllo il senso di fame e a mantenere più a lungo il senso di sazietà.

Pare che questo trattamento, se eseguito nella maniera corretta, aiuti anche a rilasciare lo stress. Oltre ad essere benefico per il nostro umore, l’arginamento delle emozioni negative può influire anche in maniera molto positiva su un processo di dimagrimento. Questa pratica infine ha anche effetti analgesici: è ancora in dubbio se questi però siano reali o se siano un effetto placebo.

