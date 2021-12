Generalmente l’alimentazione è una delle abitudini da tenere sotto controllo per avere uno stile di vita sano e bilanciato. Per questo motivo ognuno di noi dovrebbe affidarsi ad un professionista e informarsi sulle proprietà che certi cibi possiedono. Oggi facciamo un esempio in merito. Infatti questa popolarissima frutta secca ricca di vitamina E potrebbe aiutare a controllare il diabete e a mantenere il peso. Vediamo insieme di che cosa si tratta e che rischi e benefici presenta.

Stiamo parlando delle mandorle. Per questioni di sicurezza specifichiamo che stiamo parlando di quelle dolci che si possono comunemente trovare in commercio. Quelle amare invece sono tossiche. Infatti, pochi lo sanno ma consumare questo alimento potrebbe determinare una intossicazione potenzialmente mortale.

Il primo tipo, invece, porterebbe diversi benefici. Infatti, la mandorla dolce è ricca di vitamina E che aiuterebbe a proteggere l’organismo contro i processi ossidativi, ma anche contro gli agenti esterni, come l’inquinamento e il fumo di sigaretta. Secondo gli studi potrebbe essere poi utile per il miglioramento del profilo lipidico e si potrebbe rivelare un valido aiuto nel mantenimento del peso. Infine, potrebbe essere di aiuto nella gestione del diabete, in particolare quello di tipo 2.

Ovviamente la dose va limitata perché di per sé contengono molte calorie. Infatti, ne presentano circa 603 per ogni 100 grammi. Secondo le linee guida di Humanitas se ne consiglia un consumo giornaliero variabile tra 28,35 e i 56,7 grammi al giorno. Però è meglio evitare il fai da te e confrontarsi con un professionista per introdurle nel proprio regime alimentare in maniera sana con le corrette associazioni.

Le possibili controindicazioni insite nel consumo di mandorle

Assumere delle elevate dosi di vitamina C in compagnia di questo alimento potrebbe portare ad alcuni pericoli. Infatti secondo l’Humanitas potrebbero comparire i sintomi di una intossicazione da cianuro. Inoltre assumere degli integratori a base di vitamina C senza prescrizione medica è una pratica che non si può considerare priva di rischi. Infatti tutti pensano che faccia bene, ma un eccesso di questa vitamina potrebbe portare a gravi problematiche. Inoltre le mandorle potrebbero portare alla manifestazione di allergie in determinati soggetti. Quindi prima di assumerne è meglio confrontarsi con uno specialista per capire se è un cibo adatto al nostro stato di salute.

