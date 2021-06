Quando si pensa alla Sardegna solitamente si pensa alle tantissime spiagge da sogno, al mare cristallino e caraibico o alle splendide tradizioni. Non si pensa mai al capoluogo. C’è addirittura chi pensa che non valga la pena visitarlo. Ma non c’è niente di più sbagliato.

Cagliari è una cittadina di circa 150mila abitanti nel sud della Sardegna. È una città solare e vivace a pochissimi passi da uno splendido mare cristallino. Capitale italiana della cultura nel 2015, questa città ha una storia caratterizzata dal susseguirsi di influenze e dominazioni ancora visibili per tutta la città.

Non solo è una città con una storia e una cultura millenaria, ma è una città sul mare e questo la rende ancora più affascinante.

Questa pittoresca città è perfetta come meta per le proprie vacanze tra mare cristallino e magiche viuzze tutte da scoprire

Il capoluogo sardo ha un clima sempre mite. Le temperature non scendono quasi mai sotto i zero gradi e l’inverno, oltre a non essere gelido, dura pochissimo. Questo la rende una città perfetta da visitare in qualsiasi stagione. È una città dinamica, in cui si può trovare tutto quello che si desidera a pochi passi.

Cosa visitare

Cagliari, pittoresca città è perfetta come meta per le proprie vacanze tra mare cristallino e magiche viuzze tutte da scoprire. Tra l’altro è molto facile da visitare a piedi, da soli o grazie a qualche free walking tour presente in città.

I quartieri di Castello e di Marina sono pieni di piccole viuzze affascinanti dove si può mangiare un boccone o visitare botteghe di artigiani locali. Piazza Yenne è la piazza principale, centro della movida cagliaritana. Salire in cima al Bastione è un’esperienza irrinunciabile, si potrà godere di un imperdibile panorama della città. Il quartiere di Villanova, con le sue case con i balconi caratteristici e sempre in fiore è un’altra zona da non perdere.

Ma la cosa più magica è che in soli 15 minuti, in macchina o più semplicemente in autobus, si può raggiungere una spiaggia bellissima: il Poetto. È una spiaggia lunghissima che si estende tra Cagliari e Quartu, completamente attrezzata per qualsiasi esigenza e con un mare cristallino. Per chi invece ama le camminate, una passeggiata verso la panoramica Sella del Diavolo è un’avventura magica.