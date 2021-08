Le piante sono da sempre il modo migliore per decorare ed impreziosire la propria casa. Che si tratti di piante sempreverdi o di fiori dai mille colori, donano personalità e carattere ad ogni soggiorno, ingresso o terrazzo. Tra tutte, alcune tra le più affascinanti sono i bonsai, piccoli alberelli dalle forme sinuose.

Continuando a leggere, vedremo come prenderci cura di uno dei bonsai più amati, ovvero l’albero del pepe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Che cos’è un bonsai

Arriva dal Giappone e questa piccola e magnifica pianta è perfetta per creare un angolo verde in soggiorno. Con il termine giapponese “bonsai” si indica una categoria di piante di piccole dimensioni la cui cura rappresenta una vera forma d’arte. In effetti, la cura di queste piantine nei Paesi orientali si pratica fin dai tempi antichi e ha un legame profondo con la spiritualità.

I bonsai non sono piante nane, ma piante che si coltivano in vasi poco profondi e che grazie ad una cura particolare restano piccole. Il vantaggio è che con i bonsai è possibile avere in casa piante che in natura sono alte anche 10 metri, in uno spazio ristretto.

Questa piccolo e magnifico albero è perfetto per creare un angolo di verde in soggiorno e ne esistono moltissimi tipi diversi. Ad esempio, uno dei bonsai più diffusi è quello di ficus, che è anche uno dei più semplici da curare. Poi, esistono bonsai ideali per decorare il terrazzo e gli spazi aperti, altri che vivono meglio in casa.

Ma certamente, uno dei bonsai più belli e perfetti per la casa è quello dell’albero di pepe.

Questa piccola e magnifica pianta è perfetta per creare un angolo verde in soggiorno

Tra i vari bonsai disponibili c’è il bonsai di pepe, che è perfetto per decorare il soggiorno o la cucina. Inoltre, se si vive in zone temperate, è l’ideale per impreziosire anche gli spazi aperti.

Questo bonsai è perfetto per chi si approccia all’arte per la prima volta, essendo relativamente facile da curare. Infatti, per quanto riguarda l’irrigazione è importante mantenere sempre il terreno umido, ma senza ristagni d’acqua. Il bonsai di pepe si dovrebbe concimare abbondantemente con prodotti specifici nel periodo caldo, a partire da aprile fino a settembre.

Inoltre, se posizionato dentro casa ed esposto alla luce del sole, il bonsai si sviluppa rapidamente e forma un magnifico fogliame in pochi mesi. Attenzione però a scegliere una posizione almeno parzialmente in ombra nel periodo più caldo dell’estate, per evitare eventuali danni.

È importante ricordare di rinvasare il bonsai di pepe almeno una volta ogni 3 anni, tra marzo ed aprile. In quest’occasione, si consiglia di rimuovere parte delle radici e di rinvasare in terricci drenanti.

Infine, per i bonsai un momento importante è la potatura, fondamentale per mantenere piccolo e carino l’albero di pepe. Per cui, si consiglia di potare il bonsai in inverno, richiudendo le ferite più grandi con la pasta cicatrizzante. Poi, nel periodo caldo in cui la pianta cresce maggiormente, si consiglia di fare piccole potature indicativamente a maggio, fine giugno e fine agosto. Infatti, è proprio in questi periodi che la pianta crescerà maggiormente ed è fondamentale potare quando la pianta cresce di 5-10 cm.

Ecco, dunque, qual è il bonsai perfetto per decorare le proprie case e per creare un angolino di verde in soggiorno o in terrazzo.