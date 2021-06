Questa piccola e incantevole isola lontana dal turismo di massa scalda i cuori con i suoi panorami mozzafiato

Le isole sono i luoghi perfetti per una vacanza da sogno lontana dal caos dei centri urbani. La loro natura incontaminata e il mare cristallino strizzano l’occhio al turista, che non vi sa rinunciare. Anche loro, però, a volte vengono prese di mira dalla massa di viaggiatori che assaltano le spiagge, e rilassarsi diventa più difficile.

Per fortuna non sempre è così. Vi sono infatti dei luoghi pacifici e lontani dalle orde di turisti che ci permettono di vivere delle esperienze indimenticabili. Come quest’isola, che non gode della stessa fama dei luoghi più frequentati dai vip, ma sa attrarre come poche in Italia. Eccola qui, illustrata con la guida della Redazione di ProiezionidiBorsa.

L’Isola Palmaria, un piccolo angolo di paradiso in Liguria

L’Isola Palmaria è un lembo di terra che sorge nel bel mezzo del mar Ligure. Si trova di fronte al borgo di Porto Venere e nell’omonimo Parco Naturale. È la maggiore delle isole dell’arcipelago spezzino. Sebbene sia molto conosciuta dagli abitanti della zona non è ancora stata invasa dai turisti. Insieme a Porto Venere e le Cinque Terre è entrata a far parte dei Patrimoni dell’Unesco per la bellezza paesaggistica.

Sembra incredibile come questa piccola e incantevole isola lontana dal turismo di massa scaldi i cuori con i suoi panorami mozzafiato

L’Isola Palmaria offre diverse opzioni ai viaggiatori. Si può prendere il sole in spiaggia o fare un tuffo nel mare cristallino. Oppure ci si può inoltrare per qualche percorso circondati dalla macchia mediterranea composta da ginestre, mirti e orchidee. Sembra incredibile come questa piccola e incantevole isola lontana dal turismo di massa scaldi i cuori con i suoi panorami mozzafiato.

Per rilassarsi le spiagge principali sono quella a Punta Secco e a Pozzale, entrambe fornite di servizi. Chi vuole partire alla scoperta del territorio, invece, non resterà deluso. Partendo da Terrizzo si può seguire l’itinerario che conduce al Forte Umberto I, chiamata anche “fortezza del mare”. L’edificio, costruito nel 1887, è tuttora è visitabile all’esterno. Proseguendo ci si imbatte in scorci di paesaggio magnifici sulla costa, sulla vicina isola del Tino e Porto Venere.

L’isola in passato fu anche base militare, e sono presenti ancora oggi le fortificazioni di Batteria del Semaforo e Forte Cavour, ora invase dalla vegetazione.