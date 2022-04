Questa pianta verde da interno elegante e resistente è la migliore per decorare l’appartamento con fiori meravigliosi al posto di ortensie e rose

Le azalee sono piante molto diffuse nei giardini e sulle terrazze. Molto rustiche non temono il freddo e non hanno bisogno di troppe cure. Per questo sono amate anche da chi non ha molto pollice verde. Un buon modo per abbellire il giardino e per trovare un’alternativa alle classiche rose, alle ortensie o alla camelia.

Oltre alle classiche azalee da tenere all’esterno possiamo trovare quelle selezionate apposta per gli spazi interni.

Si tratta di quelle azalee, come la indica, che a volte si trovano anche da acquistare in piazza durante eventi di beneficenza. Questa pianta verde da interno elegante e resistente è davvero la migliore per decorare l’appartamento.

Una delle poche caratteristiche che la differenzia dalla classica azalea è che teme il freddo.

Per questo motivo andrà tenuta in casa sempre a temperature tra i 15 e i 18 gradi.

Una pianta molto bella ed elegante che tenderà a fiorire in diversi periodi dell’anno trasformando in una vera meraviglia il davanzale.

L’azalea indica si acquista ad una decina di euro in negozi specializzati ma anche nei supermercati. Deve essere sistemata in una zona luminosa della casa ma lontana dai raggi diretti del sole. Per quanto riguarda il terriccio predilige un substrato con pH acido, sul fondo, uno strato di argilla espansa o ghiaia.

Gli esperti consigliano di cambiare tutti gli anni il terriccio per consentire alla pianta di avere un costante nutrimento.

Ama molto gli ambienti umidi, per questo bisognerà procedere con nebulizzazioni frequenti. Le annaffiature non dovranno essere quotidiane, il rischio sarà quello di creare dei marciumi radicali che porteranno a morte la pianta.

Meglio attendere che il terriccio sia asciutto per procedere, nel frattempo limitarsi a nebulizzare.

Dopo esserci goduti la meravigliosa fioritura dell’azalea, poi, si dovranno rimuovere i fiori secchi.

Malattie

Le malattie che possono colpire la nostra azalea non sono molte. Tra queste troviamo i marciumi radicali dovuti ad un eccesso di irrigazione, nella maggior parte dei casi non si potrà fare nulla.

Oltre a questi sono diffuse malattie come la ruggine e l’oidio che si riconoscerà dalla patina bianca che si creerà sulle foglie.

A lungo andare porterà alla necrosi delle foglie e alla morte della pianta. Per eliminare la muffa bianca dalla nostra azalea possiamo utilizzare dei prodotti specifici oppure quelli naturali.

Tra i prodotti fai da te si potrà citare la miscela creata unendo bicarbonato di sodio e acqua. Creato il composto si potrà utilizzare direttamente sulle foglie attaccate dalla muffa. Il bicarbonato andrà utilizzato solamente quando necessario e bisognerà procedere con più applicazioni.

Tra gli insetti possiamo citare gli acari e i tingidi che provocheranno la decolorazione fogliare. Pe combattere questi parassiti si consiglia l’utilizzo di un insetticida.