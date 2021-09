L’inverno sta arrivando ma alcuni di noi vogliono comunque ornare il proprio terrazzo con delle piante non troppo complicate da tenere. Se si vuole, dunque, unire a questa caratteristica il fatto che siano anche piante resistenti al freddo si può pensare di optare per una pittoresca varietà di sedum. Infatti, questa pianta succulenta resistente e colorata farà invidia ai nostri vicini senza richiedere troppi sforzi. Vediamo insieme di che cosa si tratta e verifichiamo nel dettaglio di quali cure ha bisogno.

Una pianta ornamentale poco conosciuta che ci regalerà molte soddisfazioni

Stiamo parlando del sedum da fiore, una varietà vegetale non ancora molto conosciuta in Italia. Questo meraviglioso esemplare si presta perfettamente ad uso decorativo, specialmente per le aree esterne, come, ad esempio, balconi e giardini. È una pianta perenne che presenta un fogliame particolare e delle fioriture dai colori tenui. Queste generalmente avvengono verso metà e fine estate regalandoci una esplosione di vitalità e colore. Generalmente i fiori hanno dalle sfumature malva, ma si possono presentare anche in una deliziosa variante rosa chiaro. Inoltre, presentano delle dimensioni estremamente ridotte e i fiori sono talmente vicini fra loro che sembra che creino delle strette maglie.

Questa pianta succulenta resistente e colorata farà invidia ai nostri vicini senza richiederci troppi sforzi

Passiamo ora alla parte più pratica. Intanto incominciamo specificando che per fortuna questa pianta non ha bisogno di particolari cure ed è adatta anche a chi non ha il famoso “pollice verde”. In generale predilige gli ambienti luminosi, ma sopporta bene anche diversi tipi di clima. Ad esempio sopporta bene il caldo dei mesi estivi, ma regge anche le temperature che scendono sotto lo zero. Essendo particolarmente coriacea è difficile che prenda malattie. Inoltre è raro che attragga parassiti.

In generale, non si tratta di una pianta fragile ed per questo è adatta anche ai più pigri e ai meno esperti di giardinaggio. L’unica cosa a cui conviene prestare attenzione è il drenaggio: si deve infatti aspettare che assorba tutta l’acqua necessaria. Poi prima di procedere con le successive innaffiature è obbligatorio metterla a scolare. Se non si procede in questo modo infatti potrebbe cominciare a marcire a partire dal fusto. Per questo motivo preferisce i terreni secchi a quelli eccessivamente umidi. Infine il concime va distribuito in generale una volta ogni quattro settimane e non deve essere per forza un prodotto specifico.

