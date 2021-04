Il clima mediterraneo ci regala innumerevoli ricchezze culinarie. Dalle verdure più saporite del Mondo, alla frutta succosa, a innumerevoli profumatissime erbe aromatiche.

C’è talmente tanta abbondanza, in realtà, che spesso trascuriamo alcune piante che sarebbero non solo perfettamente commestibili, ma anche buonissime.

E c’è una pianta in particolare che sulle nostre coste è talmente abbondante che non ci facciamo mai caso, ma che può trasformarsi in una delizia gourmet.

Le foglie sono buonissime arrostite

Di quale pianta stiamo parlando? Della comune agave, che possiamo osservare sulle nostre coste da nord a sud. Cugina meno nobile dell’aloe vera, l’agave viene di solito utilizzata come pianta ornamentale, o in alcuni casi per estrarne il succo.

Ma molti non sanno che l’agave si può anche mangiare arrosto. Proprio così: questa pianta spontanea a cui non badiamo mai è una vera e propria delizia dall’altra parte del Mondo, ma possiamo assaggiarla anche noi.

I messicani le cuociono sulla griglia

I cuochi di agave più provetti si trovano in Messico, dove le foglie e il cuore di questa pianta vengono utilizzati in molte ricette diverse. Ma il modo più facile per gustare l’agave è quello di arrostire le foglie. Possiamo arrostirle proprio come le altre verdure, come cuoceremmo i carciofi o le zucchine.

Scegliamo le foglie più tenere, quelle più vicino al cuore. Laviamole ma non sbucciamole, e posizioniamole direttamente sulla griglia sopra i carboni ardenti tagliate in pezzi grossolani.

Sorvegliamo la cottura, e quando la buccia comincerà ad imbrunirsi, potremo consumarle con un po’ di sale. Da provare per un contorno curioso e saporito.

