Moltissime persone sono letteralmente innamorate delle piante. Questi elementi, infatti, riescono a infondere, il più delle volte, tranquillità e armonia. Ed è proprio per questo motivo che molte persone decidono di riempire la propria casa con delle piante diverse. Averle nel proprio appartamento, infatti, spesso può fare la differenza. Questo accade sia perché alcune piante hanno il potere di purificare l’aria ed eliminare l’umidità, per esempio. Ma c’è anche di più. Infatti, scegliendo alcuni tipi di piante nello specifico, si può donare alla propria casa quel tocco di raffinatezza e particolarità che molti ricercano, rendendo l’arredamento unico e inimitabile.

Questa pianta richiestissima è sulla bocca di tutti e donerà alla casa un tocco di eleganza e originalità

Data la vasta gamma di scelta, bisogna selezionare le piante nel modo giusto, anche in base alle proprie esigenze. Per esempio, in un nostro precedente articolo, ne avevamo consigliata una capace di regolare la temperatura nella stanza in cui è posta, ideale soprattutto per il bagno. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato un’altra pianta che può donare all’arredamento della casa un’eleganza senza precedenti. Oggi continuiamo la lista, sottolineando la bellezza della Stipa Tenuissima. Infatti, questa pianta richiestissima è sulla bocca di tutti e donerà alla casa un tocco di eleganza e originalità. Vediamo come prendercene cura nel modo migliore per poter godere di tutta la sua bellezza e, soprattutto, cerchiamo di capire esattamente cosa fare nello specifico per non rischiare di rovinarla.

La Stipa Tenuissima, ecco tutto quello che dobbiamo sapere per farla crescere rigogliosa

La pianta che presentiamo oggi è originaria dell’America del Sud e fa parte della famiglia delle graminacee. Si tratta, appunto, della Stipa Tenuissima, super particolare e davvero fuori dal comune. Potremo coltivarla in giardino, per riempire gli spazi vuoti, oppure in vaso, dove ovviamente non crescerà rigogliosa come negli spazi aperti, ma non per questo ci regalerà meno soddisfazioni. Dovremo ricordarci di pochi accorgimenti per prendercene cura nel modo giusto. Per prima cosa, teniamo sempre a mente che la Stipa Tenuissima ha bisogno di luce; quindi, cerchiamo sempre di riporla in zone in cui possa godere dei raggi del sole.

Inoltre, durante il primo anno, cerchiamo di annaffiarla in modo regolare, senza esagerare mai ma lasciando il terriccio costantemente umido. Inoltre, potremo piantarla insieme all’Echinacea d’estate per esempio. Infatti, queste due piante insieme, creano un’atmosfera davvero rilassante e magica, regalando alla casa, al giardino o al balcone un colore acceso e invidiabile.

