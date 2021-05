Questa pianta resiste a tutto e non ha bisogno di cure ma non è una buona idea coltivarla perchè potrebbe essere rischioso

Tutti noi che abbiamo giardini e balconi e siamo appassionati del mondo vegetale siamo alla ricerca dei metodi per dare lunga vita alle nostre piante. Sicuramente è necessario usare i concimi giusti e i prodotti ottimali evitando quelli nocivi come in questo caso.

Nonostante gli sforzi e l’impegno in molti non riescono a curare le piante perchè si ammalano o muoiono. Spesso la causa di ciò è che scegliamo piante non adatte all’ambiente in cui andranno a vivere.

Quindi la scelta potrebbe cadere su piante forti e resistenti, ma dobbiamo fare attenzione a scegliere le specie giuste. Esiste una pianta, infatti, che resiste a tutto e non ha bisogno di cure ma non è una buona idea coltivarla perchè potrebbe essere rischioso.

Attenzione a questa comune pianta

Esiste una pianta che potrebbe trarci in inganno sulla sua vera natura. Ha un aspetto molto bello che le è valso il soprannome di “pianta del paradiso”, è molto resistente, si propaga a velocità incredibili e non si riesce a contenere. In alcune città italiane ha letteralmente invaso l’ambiente, come a Roma. Si tratta dell’ailanto, una pianta di origine cinese da poco più di un secolo nel nostro Paese.

Ebbene l’ailanto ha radici lunghe che si allargano in orizzontale e ha bisogno di poca cura e nutrimento. Potrebbero essere ottime caratteristiche ma in realtà non lo sono.

Si tratta, infatti, di una pianta infestante che si propaga rapidamente. E potrebbe addirittura sfondare muri. Nonché bucare l’asfalto.

Questa pianta venne introdotta in Italia per la coltivazione dei bachi da seta cento anni fa senza che si sapessero gli effettivi rischi.

Se vogliamo per il nostro giardino una pianta resistente ma non infestante doppiamo optare per piante autoctone meno invadenti e pericolose. Il rischio delle specie aliene è quello di contaminare l’ecosistema e alterarlo per sempre.

Se siamo tentati di piantare un alianto o se vediamo che uno sta crescendo nel nostro giardino dovremo prendere precauzioni ed eventualmente estirparlo.

Abbiamo visto che alcune piante, dunque, sono meno innocue di quello che sembrano. E per questo dobbiamo fare molta attenzione.