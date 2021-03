È la regina delle piante aromatiche. Una pianta che usavano anche nell’Antica Roma per aromatizzare i loro piatti. Ha moltissime proprietà benefiche, sia per la pelle che per l’organismo. Si coltiva facilmente in vaso o in giardino, ed è ottima anche per tenere lontani gli insetti. Non ha bisogno di molte attenzioni, quindi anche chi non ha il pollice verde può coltivarla senza problemi.

Questa pianta profumatissima non solo è un cosmetico naturale ma depura anche il fegato

Stiamo parlando del rosmarino. Una pianta che cresce in tutte le parti d’Italia e del mondo senza difficoltà. Si adatta a tutti gli ambienti ed è utilissima per aromatizzare qualsiasi preparazione. Dalla carne, al pesce, alle zuppe. Ma il rosmarino non si può usare solo in cucina. Il suo olio essenziale ed il suo infuso donano benefici incredibili alla pelle e all’organismo. Sì, perché consumare il rosmarino fa molto bene al fegato e al pancreas. Stimola il fegato, facendolo funzionare al meglio e regola anche l’escrezione della bile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se si hanno problemi al fegato o alla colecisti è un aiuto prezioso. Stimola la cistifellea ed è anche indicato se si hanno calcoli biliari. Si può preparare un infuso con foglie secche. Poi si può aggiungere del miele e goderselo di mattina a digiuno. Aiuterà a depurare il fegato. Ovviamente non è un farmaco, quindi è sempre necessario consultare il proprio medico.

Per il benessere della pelle, ma anche per chi ha caviglie sempre gonfie

Se si hanno le caviglie gonfie si può far bollire dell’acqua, con del sale e foglie secche di rosmarino. La filtriamo e poi quando sarà tiepida la usiamo con pediluvio. Tenendo le caviglie immerse per 10 minuti per poi risciacquarle. Dopodiché le gambe andranno tenute sollevate, per un maggiore effetto sgonfiante.

Se si ha la pelle grassa, si può preparare un infuso per assorbire il sebo. Preparando un infuso con i fiori di rosmarino secchi e acqua bollente. Dopo aver filtrato il tutto e averlo fatto raffreddare, prendiamo un batuffolo di cotone. Lo imbeviamo nell’infuso e lo passiamo sulla pelle 3 volte a settimana. I risultati sono incredibili. Ma i fiori secchi si possono usare anche per le prime rughette. Lo stesso infuso lo applichiamo sulle rughe, tenendolo premuto. La pelle si distenderà.

Per ultimo, ma non meno importante, è perfetto per la forfora. Si può creare uno scrub delicato per il cuoio capelluto, mischiando sale fino e foglie secche. E poi strofinare il tutto sul cuoio capelluto due volte a settimana. L’effetto lenitivo andrà ad agire dolcemente sulla cute, e ci libereremo della forfora!

Quindi, questa pianta profumatissima non solo è un cosmetico naturale ma depura anche il fegato. È il momento di piantare un po’ di rosmarino in balcone. Così le sue foglie saranno sempre a portata di mano, pronte a risolverci tanti problemi.