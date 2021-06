L’estate è periodo di splendide fioriture che arricchiscono di colori giardini e balconi. È anche vero però che il clima a volte torrido e le alte temperature non sono amiche di tutte le piante. Per questo bisogna saper scegliere e garantirci dei fiori resistenti e duraturi.

Non è sempre facile riuscire a scovare una pianta bella ma che allo stesso tempo non appassisca per il caldo eccessivo. Quella che stiamo per descrivere è forse una delle poche che sa adattarsi ottimamente a ogni tipo di clima. È di facile coltivazione e ci sorprenderà con le sue splendide infiorescenze.

Una pianta per tutte le stagioni

Il Cerastio, o Peverina, è la pianta ideale per decorare e tappezzare l’esterno della casa. Raggiunge un’altezza di circa 40 cm e si caratterizza per le foglie verdi lunghe e pelose. È molto adattabile e resiste bene ai vari climi. La variante tomentosum, poi, tollera bene sia le temperature rigide che quelle più calde. Quando fiorisce, nel periodo primaverile ed estivo, forma tanti piccoli fiorellini bianchi perfetti per ornare il giardino. Proprio per questo è immancabile per ornare le aiuole.

Questa pianta perenne richiede pochissime attenzioni e regala bianchi cuscini di fiori in giardino

Oltre che per la bellezza delle sue fioriture, il Cerastio si distingue per la facilità di manutenzione. Questa pianta perenne richiede pochissime attenzioni e regala bianchi cuscini di fiori in giardino. All’esterno il Cerastio preferisce una posizione ben soleggiata, ma sopporta bene anche la mezz’ombra. Riguardo al terreno si consiglia di sceglierne uno calcareo e di accertarsi che sia sempre ben drenato.

Il Cerastio non richiede molto nutrimento. Bastano infatti due concimazioni all’anno, sul finire dell’inverno e dell’estate. Dall’altro lato le annaffiature devono essere costanti, soprattutto in estate e durante la fase vegetativa.

