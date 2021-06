Le piante grasse sono perfette sia per chi è già esperto di giardinaggio, sia per chi è ancora un neofita dell’attività. E i motivi sono presto detti. Si curano con estrema facilità, non richiedono delle attenzioni particolari e possono essere solitamente esposte sia all’esterno che dentro casa.

Tra le tante tipologie di succulente, alcune sono in grado di regalarci soddisfazioni enormi anche dal lato della fioritura. Uno su tutti l’esemplare che presenterà qui di seguito la nostra Redazione, dal nome poco conosciuto ma talmente bello da innamorarsene.

Questa pianta grassa rigogliosa illuminerà ogni stanza coi suoi colori accesi e sgargianti

La pianta che ci sentiamo di consigliare oggi è la Graptopetalum bellum. È originaria del Centro America e fa parte della famiglia delle Crassulaceae. Si distingue per le foglie verdastre acquose e spesse, ben compatte tra loro. La caratteristica peculiare riguarda le sue splendide infiorescenze a forma di stella e dal colore rosa intenso o rosso acceso. Se ne può godere dalla tarda primavera o all’inizio dell’estate.

Resistente e spettacolare

La Graptopetalum bellum non necessita di molte cure e nella bella stagione si trova bene anche in giardino. Se decidiamo di tenerla fuori casa meglio prediligere una posizione a mezz’ombra, al riparo dalla luce diretta del sole. Nella stagione fredda, invece, meglio portarla dentro, in quanto non sopporta le temperature al di sotto dei 7°C. Questa pianta grassa rigogliosa illuminerà ogni stanza coi suoi colori accesi e sgargianti.

Le innaffiature devono essere costanti ma non troppo frequenti. Meglio aspettare che il terreno sia asciutto prima di versare altra acqua. Il concime non è invece necessario, tranne nella fase vegetativa, dove si consiglia di mischiare del fertilizzante liquido all’acqua dell’innaffiatura. Facciamo però attenzione a non versarlo direttamente sulle foglie. Assicuriamoci infine che il terreno nel quale la inseriamo sia sempre fertile e ben drenato, per evitare i ristagni.

