Un giardino fiorito e rigoglioso da quel tocco di eleganza in più alla nostra abitazione. Per questo ci piacerebbe vedere le nostre piantine germinare e sbocciare per tutto l’anno. Purtroppo questo non è un sogno facile da realizzare. Così come succede all’opposto in inverno, ora che siamo in estate molte piante soffrono le temperature alte. I loro petali poco alla volta perdono lo smalto, fino ad appassire.

Trovare una piantina in grado di sopportare il caldo estivo e che metta allegria appena la si guarda non è comunque missione impossibile. Noi di ProiezionidiBorsa ce l’abbiamo fatta e con questa utile guida prendersene cura sarà un gioco da ragazzi.

Sembra camomilla questo fiore dai petali candidi

Molto probabilmente l’avremo già vista fare capolino in qualche prato fiorito, o più in alto fra le montagne. Infatti è un fiore molto comune, diffuso praticamente in tutta Italia. È la anthemis arvensis, più comunemente nota come camomilla bastarda. È una pianta annuale alta solitamente tra i 10 e i 50 cm, con petali bianchi che circondano il “bottone” giallo al centro. Proprio per la sua forma la si può facilmente confondere con la classica camomilla, ma in parte ricorda anche la margherita.

Questa pianta florida e resistente arricchisce giardini e aiuole con copiose fioriture estive

La anthemis arvensis è una pianta che può far comodo anche ai neofiti del giardinaggio, perché non necessita di molte cure. Questa pianta florida e resistente arricchisce giardini e aiuole con copiose fioriture estive, che possono protrarsi da marzo fino all’inizio dell’autunno. Ama il caldo, per cui sopporta benissimo le alte temperature. Non gradisce invece il freddo.

Per l’esposizione si consiglia di posizionarla in un luogo soleggiato, sebbene sia a suo agio anche a mezz’ombra. Garantiamole in ogni caso sempre un po’ di luce. Per godere al massimo della fioritura sistemiamola in un terreno argilloso con tanto azoto e innaffiamola con regolarità. Infine, la concimazione occasionale prevede l’utilizzo di un fertilizzante per piante verdi e da fiore.

