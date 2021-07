È una pianta che molti agricoltori odiano, ma che in realtà si può usare perfettamente come integratore. Chi possiede un orto la odia perché è una pianta infestante e quindi rovina il raccolto. Molti agricoltori quindi non appena la vedono la strappano via, oppure usano dei prodotti che non la fanno crescere.

Questa pianta è fenomenale per mineralizzare i capelli e farli crescere più velocemente

Lasciandoci però alle spalle per un attimo quello che è il mondo dell’agricoltura, ci concentriamo su quali sono i benefici che ha la pianta di equiseto.

Infatti, in ambito fitoterapico questa pianta viene usata come antinfiammatorio, come diuretico e per sgonfiare anche ad esempio le gambe pesanti. Ma oltre a questi usi, ne esistono poi anche altri.

Capelli e unghie forti

L’equiseto ha un beneficio nascosto che va direttamente a capelli e unghie, ma anche alle ossa. Molto spesso unghie e capelli fragili camminano paralleli. Infatti quando si prendono degli integratori per rafforzare i capelli vi è scritto che sono validi anche per le unghie. Quindi capelli e unghie viaggiano di pari passo.

L’equiseto è ricca di sali minerali, motivo per cui questa pianta è fenomenale per mineralizzare i capelli e farli crescere più velocemente. Ma anche per rafforzare le unghie e le ossa del corpo.

Dove si trova?

La pianta di per sé ama quelli che sono i terreni umidi e ama il fresco. Infatti si può trovare facilmente vicino a dei piccoli fiumi di montagna o anche a dei ruscelli.

L’equiseto si può però anche acquistare in vari negozi e online. È facile, infatti, trovare la polvere di equiseto. Per assumerla basta versare 1 cucchiaino di circa 3 grammi in un po’ d’acqua una o due volte al giorno prima dei pasti. Leggere comunque sempre attentamente qual è la dose consigliata sull’integratore che si decide di acquistare e confrontarsi con il proprio medico prima di assumerla.

