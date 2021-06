Se cerchiamo una pianta meravigliosa per decorare il giardino o il balcone abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Basta recarsi dal più vicino negozio di fiori e scegliere quella che più ci piace. Purtroppo, molte di queste piante non mantengono le loro inflorescenze per tutto l’anno e prima o poi sfioriscono. E non sempre si riesce a conservarle per l’arrivo della nuova stagione.

Per questo non è facile riuscire a trovare quella pianta che, oltre ad avere fiori meravigliosi, sia anche resistente e ci garantisca lunga vita. Ma la nostra Redazione, dopo una lunga ricerca, finalmente l’ha scovata. E fornirà al suo pubblico tutti i consigli per mantenerla e godersela appieno. Questa pianta decorativa di facile cura e dai colori vivaci e sgargianti è il sogno di molti, consigliata dai vivaisti.

Un fiore meraviglioso, comune ma poco conosciuto

In tanti articoli abbiamo fornito ai nostri Lettori utili guide per la cura di piante coloratissime e allo stesso tempo semplici da coltivare. Non dimentichiamoci dello stupendo alisso, della magnifica escolzia o della particolarissima brugmansia. Tutti fiori in grado di fornirci grandi soddisfazioni col minimo degli sforzi. E ora eccone qui un altro, al quale sarà difficile rinunciare. È meraviglioso, comune ma forse ancora poco conosciuto.

Probabilmente l’abbiamo già vista, ma non ne conoscevamo il nome. Stiamo parlando della Lewisia cotyledon. È una pianta grassa perenne di origine americana, dalle inflorescenze spettacolari. I fiori ricordano quelli delle margherite e possono essere rosa-bianchi, giallo-arancio o rossicci. La variante più ricercata è però quella “white splendor” dai petali bianchi luminosi.

Questa pianta preferisce i luoghi a mezz’ombra e freschi. In ogni caso resiste bene anche alla luce diretta del sole, a patto che non faccia troppo caldo. Le innaffiature devono essere costanti in fase vegetativa, ma evitiamo i ristagni d’acqua. Appena acquistata si consiglia di rinvasarla subito e di posizionare sul fondo uno strato di argilla espansa, per garantire un buon drenaggio.

La Lewisia è una pianta molto resistente, perfetta per decorare giardini, aiuole e balconi. Sconsigliamo di tenerla invece dentro casa, dove non riuscirebbe a dare il meglio di sé. Potrebbe iniziare a fiorire già da marzo, anche se il periodo più indicato è da maggio in poi.