Non è sempre facile riuscire a coltivare delle piante da fiore sul balcone, soprattutto quando il sole dell’estate picchia forte sulle nostre case. Eppure, esistono delle specie capaci di darci delle grandissime soddisfazioni, grazie ad una fioritura abbondante e coloratissima.

Oggi andremo così alla scoperta dell’allamanda, pianta rampicante che si adatta bene alla coltivazione in vaso. Infatti, questa pianta da balcone ci stupirà grazie ad una bellissima fioritura estiva. Scopriamo subito come coltivarla al meglio nei nostri balconi e giardini.

È facile trovare in commercio tantissime piante capaci di regalarci una bellissima fioritura estiva e che sono allo tesso tempo coltivabili in vaso. Eppure non tutti conoscono l’allamanda, famiglie di piante da fiore capace di trasformare il nostro balcone in un bellissimo paradiso colorato.

Coltivabili in terra viva, specialmente su pergolati o vicino a muretti, queste piante sono capaci di dare il meglio di sé anche in vaso. La loro fioritura, che inizia in primavera e continua per tutta l’estate, farà veramente felice qualsiasi amante della natura e dei suoi doni.

La regina dei balconi estivi

Ci sono alcuni consigli che è consigliabile seguire nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare una pianta di allamanda.

Per prima cosa la pianta necessita di climi temperati e di una posizione che ne permetta l’esposizione al sole di almeno 4 ore giornaliere.

Nel momento in cui si decidesse di procedere alla coltivazione in vaso è opportuno posizionare dell’argilla espansa in fondo allo stesso. In questa maniera sarà possibile creare un efficace drenaggio ed evitare pericolosi ristagni d’acqua.

Infine, la pianta ha bisogno di essere innaffiata spesso in estate.

Per concludere è importante stare attenti alla linfa di queste piante, in quanto può risultare particolarmente urticante quando entra in contatto con la pelle umana.

