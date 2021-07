Le nostre case se abbellite con delle piante hanno sicuramente un altro aspetto. Piante e fiori le rendono più vissute e invidiabili.

Non tutti, però, hanno tempo o voglia di stare dietro alla cura che richiedono le piante. Anche se si tratta solo di innaffiarle un paio di volte a settimana.

Ecco, allora, la soluzione che fa per noi. Prendere una pianta che ha bisogno di poche cure.

Questa pianta che richiede pochissime cure ci sorprenderà con i suoi meravigliosi fiori

Stiamo parlando di una pianta grassa ovviamente. Queste piantine nascono in ambienti ostili e quindi sono già abituate a condizioni estreme. Possiamo anche dimenticarci di averla, ma un po’ di acqua ogni tanto serve anche a loro.

Ma siccome non sono piante da coccolare troppo sono la risposta giusta. Così possiamo abbellire casa con il nostro angolo verde senza doverci preoccupare più di tanto.

Il cleistocactus

Il cleistocactus è una succulenta originaria del Sudamerica. Comprende diverse specie, ma oggi parleremo della più comune, il cleistocactus winteri. Questa pianta ha una crescita abbastanza veloce ed è facilmente reperibile nei vivai.

Ha tante spine fitte che coprono interamente il fusto ma la sua particolarità è un’altra. I suoi fiori sono bellissimi e appariscenti, sulle tonalità dell’arancione e rosa salmone. Ma a differenza di altre succulente non fioriscono solo per una notte. Restano aperti per molti giorni, da 7 a 10 giorni.

È una piantina che ha bisogno di pochissime cose. Sole, un terriccio drenante e poca acqua, tutto qui. Per questo motivo è la pianta ideale anche per i più pigri. È molto resistente e riesce anche a resistere a temperature molto basse. Infatti in inverno non va per niente innaffiata visto che va in una sorta di letargo.

Ecco quindi, questa pianta che richiede pochissime cure ci sorprenderà con i suoi meravigliosi fiori. Una piantina grassa ma molto decorativa, perfetta per lasciare tutti a bocca aperta.

