L’estate è la stagione del sole, del mare e purtroppo anche degli insetti! Il caldo afoso e l’alta umidità sono un invito a nozze per questi piccoli e fastidiosi animaletti. Così, come ogni anno, si rinnova l’eterna battaglia per tenerli alla larga. Spray di ogni genere, lampade miracolose e miscugli maleodoranti sono solo alcune delle armi a disposizione.

In realtà, la soluzione c’è ed è proprio la natura a fornirla. Esiste una pianta, dal nome decisamente spaventoso, che è la perfetta alleata in questa battaglia. La Darlingtonia Californica, meglio conosciuta come Pianta Cobra, è una delle piante insettivore più efficaci al Mondo. Questa pianta carnivora poco conosciuta è una trappola infallibile contro gli insetti. Li attira con astuzia e li divora in men che non si dica!

Ecco perché questa pianta carnivora poco conosciuta è una trappola infallibile contro gli insetti

La Pianta Cobra prende il nome dalla sua particolarissima forma che ricorda il noto serpente. Le caratteristiche foglie della Darlingtonia hanno forma tubolare e sono avvolte su sé stesse proprio come un cobra che sta per attaccare.

Nella parte superiore le foglie hanno una piccola apertura dove si sono situate delle ghiandole che producono un nettare irresistibile per gli insetti. Proprio il nettare attrae gli insetti all’interno dell’apertura.

Una volta dentro, per loro è impossibile uscire.

Come coltivare la pianta cobra in modo semplice

La pianta cobra è una pianta abbastanza facile da coltivare. Le regole da seguire sono poche e semplici. Innanzitutto, bisogna mischiare del normale terriccio con perlite e sfagno essiccato. Sia la perlite che lo sfagno possono essere facilmente acquistati in qualsiasi vivaio. Questo mix sarà importante per evitare dei ristagni d’acqua.

Le annaffiature sono molto importanti per la Darlingtonia. Sarà importante annaffiarla regolarmente e mantenere il terriccio sempre umido. La Darlingtonia gradisce molta luce. Un’esposizione soleggiata o comunque molto luminosa saranno fondamentali.

Con la giusta collocazione nei punti strategici del terrazzo o del giardino, questa pianta sarà un ottimo alleato contro gli insetti!

Ecco inoltre un ulteriore consiglio per proteggersi dalle zanzare spendendo pochissimo.