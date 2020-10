Quante volte portiamo nostro cane al passeggio o lasciamo correre il gatto nel giardino senza immaginare quanti pericoli possano correre! Il pericolo può arrivare anche dalle piante “insospettabili”. Le troviamo dappertutto, nel nostro giardino, nel parco e nei viali. Tante sono benefiche per l’uomo e alcune commestibili. Ma ingerite da nostro animale domestico possono essere causa di fastidi. Come ad esempio questa pianta benefica per l’uomo è pericolosa per il tuo amico a quattro zampe! Sarai sorpreso, ma è proprio l’aloe che è riconosciutissima per i suoi poteri miracolosi.

Le proprietà dell’aloe

Viene considerata un potente idratante per la nostra pelle ed un antinfiammatorio naturale.

La sua polpa si usa moltissimo nell’industrie della cosmesi e farmaceutica.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Recentemente, si trovano anche le bevande con il succo di aloe che promettono un potere depurativo e immunostimolante.

Adagiare su una ferita una foglia di aloe (lato gel) è un rimedio della nonna che porta alla cicatrizzazione in tepi rapidi.

Nonostante tutti questi benefici, per nostri amici a quattro zampe, mangiare la pianta di aloe può provocare danni alla sua salute. Soprattutto bisogna stare attenti ai cuccioli, che mangiano davvero di tutto in fase di dentizione e hanno un sistema immunitario ancora debole.

Perché la foglia di aloe è pericolosa

Il pericolo non si trova nel gel, bensì nell’involucro! È proprio l’esterno della foglia che è ricco della sostanza che si chiama barbaloina. Se l’animale la dovesse ingerire, potrebbe subire un’intossicazione.

Questa sostanza è un lassativo potente e può provocare diarrea sanguinolenta.

Cosa fare se il cane o il gatto dovesse ingerirla? Questa pianta benefica per l’uomo è pericolosa per il tuo amico a quattro zampe, perciò il consiglio è quello di contattare immediatamente il veterinario. Secondo la quantità ingerita e lo stato dell’animale, il veterinarioti dirà come affrontare al meglio la situazione.

Una reazione veloce al problema può prevenire peggioramenti e salvare tuo amico a quattro zampe.

Ti consigliamo di leggere anche l’articolo riguardante altri rischi che corrono i proprietari dei cani.