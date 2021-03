I primi giorni di caldo stanno cominciando ad arrivare. E con essi anche le prime relative scocciature. Cominciano a sentirsi le zanzare. E soprattutto cominciano a farsi molto più pungenti i cattivi odori dovuti all’eccessiva sudorazione.

Per ovviare a questi problemi però esistono dei semplici metodi che non richiedono di spendere un patrimonio in articoli ad azione mirata. Per questo oggi proponiamo un rimedio naturale che può toglierci efficacemente da situazioni molto imbarazzanti. Infatti questa pianta aromatica rappresenta un rimedio definitivo contro le scarpe puzzolenti e sudate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le mirabolanti qualità del timo

Il timo è una spezia molto conosciuta in cucina. Essendo molto simile al rosmarino risulta particolarmente versatile in cucina. Soprattutto per la preparazione dei secondi piatti. Il suo gusto fresco e avvolgente la porta ad essere utilizzata all’interno soprattutto nella cottura del pesce.

Ma pochi sanno che questa pianta ha anche un altro interessante utilizzo che trascende l’ambito culinario. Grazie alla sua naturale carica antibatterica e disinfettante il timo risulta ottimo come deodorante. Le nostre nonne, infatti, lo utilizzavano soprattutto per la profumazione delle scarpe.

Ecco come procedere

Questo antico rimedio ancora oggi si dimostra molto efficace contro i cattivi odori emanati dalle calzature. Ecco gli step da seguire per dire definitivamente addio alla puzza di piedi. Sono necessari solo i rami della pianta e un sacchetto di cotone. Quest’ultimo è molto importante perché evita la prolificazione batterica.

a) Lavare le scarpe in lavatrice e lasciarle all’aria aperta per una notte;

b) per rimuovere i residui maleodoranti, adagiare sopra le suole parecchi rametti di timo;

c) inserire le scarpe all’interno di un sacchettino di cotone;

d) infine riporlo all’interno dell’armadio.

Oggi abbiamo scoperto perché questa pianta aromatica rappresenta un rimedio definitivo contro le scarpe puzzolenti e sudate. Se desideriamo sapere di più anche sui fiori, consigliamo di consultare le nostre rubriche dedicate al giardinaggio. Ad esempio questo articolo che parla di un fiore molto amato dagli italiani: “Per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina”.