Ci sono delle patologie che non si conoscono e solo quando si verificano eventi spiacevoli se ne viene a conoscenza. Infatti, questa patologia è asintomatica ma può portare a gravi problemi cardiaci. Si tratta del prolasso alla valvola mitrale. Il prolasso è associato a segnali cardiaci non palpabili o visibili.

In effetti, consiste in un malfunzionamento della chiusura della valvola che controlla il flusso del sangue, che dall’atrio sinistro passa al ventricolo sinistro.

Si tratta di una patologia molto comune, inoltre, non c’è differenza tra uomini e donne, sono affetti in eguale misura. Il più delle volte questa patologia è causata da una degenerazione mixomatosa della valvola mitrale e delle corde tendinee.

Il prolasso alla valvola mitrale può portare all’insufficienza mitralica e anche alla fibrillazione atriale con tromboembolia e all’endocardite infettiva.

Gli studi non hanno ancora chiarito se il prolasso alla valvola mitrale possa generare patologie gravi come l’ictus o endocardite. A prescindere dalla fibrillazione atriale e dall’insufficienza mitralica. In un precedente articolo, abbiamo evidenziato le 2 misurazioni da fare per prevenire l’ictus.

La maggior parte delle persone che hanno un prolasso alla valvola mitrale non sanno di averlo, perché è asintomatico. Alcuni pazienti hanno sintomi specifici, come ad esempio: dispnea, lipotimia, ansia, emicrania, vertigini, palpitazioni. Solo occasionalmente i pazienti presentano un’insufficienza mitralica e raramente presentano una endocardite.

Il Policlinico di Monza spiega in modo chiaro il funzionamento della valvola mitrale e come procedere con la riparazione/plastica.

Per capire se si è affetti dal prolasso della valvola mitrale è sufficiente eseguire l’esame di ecocardiogramma. Si tratta di un semplice esame di routine. Da chiarire che non tutti i casi riscontrati di prolasso valvola mitrale (PVM) con il tempo si trasformano in una patologia grave.

Inoltre, da considerare che il PVM è un problema frequente e ne è colpito il 5-10% della popolazione totale.

