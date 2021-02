Noi italiani ci vantiamo sempre di avere il cibo migliore del mondo. Sappiamo che esportiamo le nostre eccellenze ovunque, perchè tutti vogliono goderne. Per cui ci sorprenderebbe pensare che della pasta italiana sia tolta dal commercio all’estero. Eppure, è proprio quello che è successo: questa pasta italiana è stata rifiutata dall’America.

Il celebre marchio di pasta

Durante il 2020, i bucatini De Cecco sono scomparsi dagli scaffali degli USA. Questo ha sorpreso molte persone, poichè essi sono uno dei tipi di pasta più amati oltreoceano. Gli americani infatti sanno bene che i bucatini assorbono molto bene il sugo, ed è questa la caratteristica che li ha portati al successo.

E quindi, perchè mai ritirare dal mercato un alimento così amato? Ad analizzare la questione è stata una giornalista americana, che ha scoperto la verità.

Le ragioni della scomparsa

Ci sono due motivi per cui i bucatini sono scomparsi. Il primo è che tutte le marche di pasta (anche, ad esempio, Barilla) hanno ridotto la produzione di bucatini nel 2020. Questo è successo perchè hanno deciso di concentrarsi di altri formati di pasta, più facili da produrre e quindi più adatti ai grossi acquisti in pandemia.

La seconda ragione è il “rifiuto” americano ai bucatini De Cecco. Infatti la FDA americana si è accorta che i bucatini De Cecco contenevano troppo poco ferro per gli standard imposti per legge. È una particolarità tutta americana, che ha radici in leggi molto vecchie. Non appena De Cecco ne è venuta a conoscenza, si è subito adeguata. Ora il problema è risolto, e pare che a breve i bucatini torneranno in vendita. Manca soltanto il nulla osta della FDA.

Quindi è vero che questa pasta italiana è stata rifiutata dall’America, ma sembra che il problema si stia risolvendo. Per fortuna De Cecco potrà continuare a vendere il nostro prodotto tipico in tutti gli USA.