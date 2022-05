La cucina italiana è apprezzata in tutto il Mondo grazie alla presenza di ristoranti di qualità. A ciò si aggiunge l’esperienza che molti turisti fanno nel nostro Paese delle prelibatezze locali. Oltre a piatti comuni nazionali, ogni Regione in Italia può vantare ricette tipiche preparate con prodotti particolari. Se pensiamo al pesto ligure, senz’altro gustarlo a Genova con il basilico del posto è un’esperienza unica.

Lo stesso accade per tanti altri piatti. Gli ingredienti base di un piatto possono essere gli stessi ma l’aria, l’acqua e il terreno di una certa zona danno un sapore particolare.

Chi ha visitato l’isola di Capri, nel Golfo di Napoli, probabilmente avrà mangiato uno dei tanti piatti tipici della zona, i ravioli. Questa pasta fresca si impasta senza le uova e ha un ripieno fatto con prodotti locali. Volendola replicare a casa, possiamo provare questa ricetta per 6 persone con i seguenti ingredienti:

750 g di farina 00 o mista con semola;

420 ml di acqua;

olio extravergine d’oliva;

400 g di caciotta di latte vaccino;

un uovo;

100 g di Parmigiano Reggiano;

maggiorana;

500 ml di passata di pomodoro oppure 500 g di pomodoro datterino;

uno spicchio d’aglio;

basilico;

sale.

Questa pasta fresca fatta in casa senza uova è semplice ma gustosissima e la mangiano spesso in quest’incantevole isola italiana

Innanzitutto, preparare il ripieno tritando la caciotta con un po’ di maggiorana fresca. Versare in una ciotola e amalgamare con un uovo e il Parmigiano. Dopodiché conservare in frigo. Nel frattempo, in un pentolino mettere l’acqua e un cucchiaio abbondante di olio e portare sul fuoco a fiamma bassa. Appena il liquido diventa caldo, versarlo nella farina con un pizzico di sale e impastare. Formare una palla da avvolgere nella pellicola e lasciare riposare 5/10 minuti.

Riprendere l’impasto e dividerlo in due parti. Stenderlo e distribuire un po’ di ripieno a distanza regolare su una sfoglia, coprire con l’altra e coppare con uno stampo tondo per biscotti.

Per il condimento si può usare della passata di pomodoro oppure il datterino. In questo caso, lavare e tagliare a metà il pomodorino. In una padella scaldare un po’ di olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio e poi unirvi il datterino. Dopo qualche minuto, aggiungere un po’ di sale e qualche foglia di basilico. Appena il condimento è pronto, fare bollire abbondante acqua e poi gettarvi i ravioli. Appena salgono in superficie scolarli e aggiungervi il pomodoro o la salsa. I ravioli capresi sono ottimi anche con un ricco ragù.

Questa pasta fresca fatta in casa senza uova è gustosa e facile da preparare, magari per un pranzo domenicale in famiglia o con amici.

