Si stanno alzando le temperature e si comincia un po’ a programmare le ferie e a pensare a ciò che desideriamo fare in estate. Per una vacanza rigenerante possiamo scegliere varie località italiane o all’estero. Spesso fantastichiamo su spiagge dorate e specialità locali. Di solito la vacanza al mare è l’occasione giusta per gustare del buon pesce fresco. In attesa, però, di partire, possiamo accontentarci di preparare a casa qualche piatto saporito. Anche se non siamo degli chef, con gli ingredienti giusti potremo fare un figurone in famiglia. Se addirittura prepareremo una pasta fresca con le nostre mani, la soddisfazione sarà maggiore. Nella ricetta che segue sono previste delle tagliatelle. Invece di comprarle proviamo a farle. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

300 g di farina;

2 uova;

250 g di spinaci;

sale.

Per il condimento occorrono:

80 g di pesce spada affumicato;

2 limoni biologici;

olio extravergine d’oliva;

erba cipollina;

sale.

Per preparare la pasta, innanzitutto pulire, lavare gli spinaci e farli cuocere. Dopo averli scolati dall’acqua, passarli in padella antiaderente per qualche minuto e poi tritarli.

Questa pasta fresca all’uovo fatta in casa profuma di limone ed è condita con un saporito ingrediente particolare

Vediamo come procedere. Setacciare la farina, disporla a fontana e inserirvi gli spinaci, le uova intere o solo i tuorli e un pizzico di sale. Cominciare a impastare, formare una palla e avvolgerla con della pellicola. Riprendere l’impasto dopo 30 minuti. Trascorso il tempo, stendere col mattarello la pasta, girarla su se stessa e tagliarla per ricavare le tagliatelle agli spinaci. Intanto che si asciugano un po’, con un pelapatate ricavare delle striscioline dalla scorza dei limoni e tagliare a listarelle con un coltellino. Adesso lasciarle per qualche minuto in un pentolino con acqua salata e scolarle.

Prendere il pesce spada affumicato e tagliarlo a fettine. Lavare l’erba cipollina e spezzettarla dopo averla asciugata. Mentre cuoce la pasta, in una padella con dell’olio extravergine d’oliva riscaldato far saltare la buccia di limone. Dopo pochi minuti, spegnere e aggiungere il pesce e l’erba cipollina. Scolare la pasta e condire con il preparato. Se risulta troppo asciutto, aggiungere un po’ dell’acqua di cottura.

Questa pasta fresca all’uovo fatta in casa col pesce è una delizia che idealmente unisce varie Regioni italiane. Il limone ricorda la Costiera amalfitana, il pesce spada la Sicilia e la pasta all’uovo la tradizione emiliana.

