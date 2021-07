D’estate molti di noi non hanno voglia di accendere i fornelli e preferiscono buttarsi su preparazioni molto basilari. Per questo oggi spieghiamo come preparare con estrema facilità una pietanza veloce e genuina.

Infatti questa pasta fredda, gustosa e leggera, è perfetta per le calde serate estive e la salsa non richiede cottura. Vediamo insieme come possiamo per portare in tavola un piatto facile e di estremo impatto.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone:

a) mandorle sbucciate, quanto basta;

b) uno spicchio di aglio (facoltativo);

c) menta fresca, quanto basta;

d) 500 grammi di pasta corta, preferibilmente penne rigate;

e) 300 grammi di pomodorini freschi;

f) 60 grammi di Parmigiano Reggiano;

g) pepe, quanto basta;

h) sale, se necessario;

i) olio, quanto basta.

Prendere una pentola e riempirla di acqua del rubinetto. Metterla sull’acqua e aspettare l’ebollizione.

Nel frattempo prendere un tagliere e rimuovere le parti di scarto allo spicchio di aglio. Se non si sopporta questo alimento, si può anche rimuoverlo dalla ricetta.

Prendere qualche fogliolina di menta e sciacquarla sotto l’acqua corrente.

Lavare i pomodorini e tagliarli a metà. Prendere tutti questi elementi e inserirli dentro ad un mixer. Aggiungere anche il formaggio grattugiato.

Noi della Redazione abbiamo optato per il Parmigiano, ma se si amano i gusti più decisi si può anche utilizzare il pecorino. Entrambi, infatti, creano un bel contrasto con la menta.

Mettere il sale grosso quando l’acqua bolle e inserire la pasta e attendere il tempo di cottura. Inserire nel mixer il quantitativo di mandorle che si preferisce.

Frullare il tutto unendo l’olio a filo per rendere la salsa più cremosa. Aggiustare di gusto con l’utilizzo di sale e pepe se lo si ritiene necessario.

Scolare la pasta e amalgamare le penne rigate a questo pesto delizioso e fresco.

