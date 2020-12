La Borsa di Milano da inizio dicembre si sta muovendo in laterale. Potrebbe essere una fase di pausa dopo i forti guadagni del mese di novembre. Se così fosse, Piazza Affari è destinata a tornare a salire.

Per farlo questa settimana, il Ftse Mib deve superare uno scoglio che nelle ultime sedute si è rivelato insormontabile. Solamente questa particolare condizione permetterà alla Borsa di Milano di festeggiare un grande Natale.

Ecco lo scenario che può verificarsi oggi in Piazza Affari, secondo l’opinione degli Analisti di ProiezionidiBorsa.

La prova del 9

Settimana decisiva per Piazza Affari. Per la Borsa di Milano sembra definitivamente tramontato il rally sotto l’albero. Ma c’è ancora una flebile possibilità. Non scordiamoci che a fine ottobre, i prezzi erano sui minimi degli ultimi mesi.

A novembre, lo scoppio dei valori verso l’alto ha fatto guadagnare al Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), quasi il 20% in un mese. Alla fine dell’anno mancano otto sedute. In otto sedute si può fare molto. Per esempio si può preparare il terreno per un inizio d’anno positivo.

Guardando all’ottava che sta per cominciare, vale la pena ricordare che è quella che porterà al Natale. Sarà, quindi, una settimana corta, che si interromperà giovedì, con scambi, probabilmente ridotti, specialmente nei due giorni che precederanno il 25 dicembre.

Questa particolare condizione permetterà alla Borsa di Milano di festeggiare un grande Natale

Per oggi e per tutta la settimana, per capire cosa faranno i prezzi dell’indice Ftse Mib, occorrerà tenere sotto osservazione due livelli di prezzo. Al ribasso occorre monitorare il supporto di breve periodo a 21.900 punti. Invece al rialzo occorre tenere sotto osservazione la resistenza che passa per 22.180 punti.

Al ribasso, il supporto a 21.900 punti è un livello sotto il quale i prezzi potrebbe accelerare la corsa discendente. Specialmente se i prezzi dovessero trovarsi sotto questo livello in chiusura di seduta. In questo caso ci potrebbero essere cali fino in area 21.750 punti.

Al rialzo, il primo ostacolo da superare è la soglia psicologica dei 22mila punti. Sopra questo livello l’indice Ftse Mib potrà salire fino a 22.180/22.200 punti. Se ci fosse una chiusura sopra questa soglia, allora ci sarebbe speranza per il rally sotto l’albero. Solamente questa particolare condizione permetterà alla Borsa di Milano di festeggiare un grande Natale.

