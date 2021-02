Il corpo umano è una macchina perfetta. Ogni parte ha un suo ruolo specifico e una sua precisa collocazione. Muscoli, ossa, articolazioni, legamenti. Tutto è al suo posto e funziona (quasi sempre) in modo impeccabile. Come ogni macchina, però, anche il corpo si usura nel corso del tempo con conseguenze più o meno gravi. Da semplici dolori articolari a problemi più seri, ogni singolo elemento del nostro corpo necessita della giusta attenzione e delle cure adeguate.

C’è poi una parte del corpo che più di altre richiede un certo riguardo: i piedi. Vediamo insieme il perché della loro importanza.

Questa parte del corpo è importantissima ma in tanti la sottovalutano

Perché si sottovalutano i piedi? Probabilmente perché sono continuamente nascosti dalle scarpe e non pensiamo che alcuni malesseri fisici possano derivare proprio da loro.

Difatti, dai piedi dipendono alcune alterazioni della nostra postura e disturbi a livello di spalle, schiena, ginocchia e non solo. I più preparati sapranno già che i piedi sono collegati all’articolazione temporo-mandibolare. Ciò comporta che un appoggio del piede errato causerà bruxismo e cattiva occlusione mandibolare.

A sua volta, un simile problema potrebbe determinare frequenti mal di testa e dolori alla cervicale.

Un segreto che in pochi conoscono

Questo segreto si chiama riflessologia plantare, quale stimolazione della pianta del piede basata sull’idea che tutti gli organi del corpo siano riflessi sulla pianta stessa. Massaggiarne con specifici movimenti alcuni punti andrebbe a stimolare l’organo riflesso proprio in quella parte.

La riflessologia plantare è una terapia olistica, nota per la convinzione che tutti gli aspetti della vita influiscano sul benessere psico-fisico di ogni uomo.

Dalle articolazioni agli organi interni, i piedi sembrano avere un ruolo cruciale in ogni aspetto della nostra salute. Se questa parte del corpo è importantissima ma in tanti la sottovalutano, probabilmente non sono ancora a conoscenza di queste semplici informazioni.