Se stilassero una classifica dei piatti irresistibili, la parmigiana sarebbe sempre tra le prime posizioni. Lo sformato di melanzane, mozzarella, basilico e pomodoro, fritto, gratinato e poi infornato, è un piatto fondamentale della nostra tradizione. Tant’è che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’ha recentemente inserita tra i prodotti agroalimentari tradizionali. Ma anche se è una ricetta di tradizione, questo non significa che non possa subire qualche piccola modifica.

La parmigiana è pur sempre un piatto piuttosto impegnativo, specialmente l’estate. Per questo, oggi vediamo una variante interessante e perfetta per questo ultimo mese di caldo intenso. Questa parmigiana bianca di zucchine e ricotta è il piatto vincente che cerchiamo per Ferragosto, perché ha pochi grassi e può essere servita fredda. Vediamo insieme di quali ingredienti abbiamo bisogno e come prepararla.

Questa parmigiana bianca di zucchine e ricotta è il piatto vincente che cerchiamo per ferragosto

Per preparare la parmigiana bianca di zucchine e ricotta abbiamo bisogno di ingredienti semplici. Le dosi che vediamo di seguito sono calibrate per sei persone. Ecco il necessario:

mezzo chilo di patate gialle;

mezzo chilo di zucchine;

300 grammi di ricotta fresca di mucca (a meno che non ne preferiamo un’altra);

100 grammi di parmigiano grattugiato;

un uovo;

prezzemolo;

timo;

curcuma (se piace);

sale e pepe quanto bastano.

L’assenza di pomodoro e il fatto che le patate non vadano sbollentate prima rende la ricetta molto più veloce di quella classica. L’assenza di mozzarella, sostituita con la ricotta, e il fatto che la parmigiana non venga fritta, abbassano notevolmente i grassi senza ridurre il gusto. Ma veniamo al procedimento.

Procedimento

Per cominciare, sbucciamo le patate e con un coltello adatto tagliamole a rondelle sottili, che poi lasciamo a mollo in acqua fredda per 30 minuti.

Mentre le patate sono a mollo, tagliamo a strisce verticali anche le zucchine.

Ora possiamo occuparci della ricotta, di cui faremo una crema. Versiamo la ricotta in una ciotola, insieme all’uovo, al prezzemolo e al timo ben tritati, e alla curcuma (di quest’ultima solo un cucchiaino). Mescoliamo fino a ottenere una crema omogenea, che insaporiamo con sale e pepe.

A questo punto prendiamo una pirofila e ungiamola con un po’ di olio d’oliva. Dobbiamo formare degli strati di zucchine, patate e crema di ricotta, rispettando quest’ordine. Quando aggiungiamo la ricotta, diamo anche una spolverata di parmigiano.

Una volta “costruiti” tre strati, possiamo infornare la parmigiana a 180 gradi per tre quarti d’ora. Il pranzo di Ferragosto fatto in casa è servito.

