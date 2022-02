Giuseppe Garibaldi, eroe dei 2 Mondi la elesse come suo ultimo rifugio dopo una vita sui campi di battaglia. Questa isola del Mediterraneo, che nulla ha da invidiare ai paradisi dei tropici, rende proprio l’idea del relax e della calma. Nel 1982 è diventata anche una riserva naturale e ospita specie protette e rare. Fatalità 100 anni giusti prima, si spense “tra le sue braccia” proprio Garibaldi. Corsi e ricorsi della storia. Andiamo a vedere come raggiungere quest’isola così meravigliosa che già adesso gode di un clima mite e spettacolare.

Un’isola europea con un ponte all’americana

Per raggiungere Caprera, occorrerà:

arrivare a Palau e imbarcarsi su un traghetto fino all’Isola della Maddalena, altro posto superbo;

quindi prendere il “ponte della Moneta”.

Nel pieno del Mediterraneo, ma con un ponte di circa 600 metri sul mare che ricorda le strutture americane o giapponesi.

Questa paradisiaca isola del Mediterraneo che tutto il Mondo ci invidia e che aspetta i turisti per un relax da sogno

Qualcuno la chiama anche “Tahiti della Sardegna” e, sinceramente non capiamo perché dobbiamo paragonare le nostre meraviglie a quelle altrui. Saremo anche campanilisti, ma Caprera è unica, bellissima e meravigliosa come Caprera. Diciamo subito che se vogliamo soggiornare sull’isola, sarà bene organizzarci per un ospitale B&B.

Ovviamente la residenza di Garibaldi è una delle mete preferite dai turisti, in un contesto comunque meraviglioso in ogni momento dell’anno. La casa dell’eroe è anche un museo. Qui, nella più completa e assoluta normalità, potremo respirare tutta l’aria del nostro Risorgimento. Niente lusso, ma bandiere e palle di cannoni. Arredamento e mobilia si sono fermati nel tempo e sono rimasti quelli di allora. Tutto concorre a dare a questo posto un’atmosfera magica.

Qui possiamo ammirare la spiaggia dei due mari

Nella baia di Cala Portese, tra le più note dell’isola, ci aspetta la “spiaggia dei Due Mari”. Un lembo di terra in mezzo alle acque, che sembra uscito da una fiaba. Ma sono tante le spiagge e le insenature che meritano una visita, oltre a tutto l’ambiente naturale circostante. Questa paradisiaca isola del Mediterraneo che tutto il Mondo vorrebbe possedere, ma è nella nostra Italia. Segnaliamo, per gli appassionati di storia, il borgo di Stagnali, all’interno dell’isola. Da qui si gode un panorama unico e suggestivo e nel museo del borgo, c’è un’interessantissima raccolta di fossili e minerali.

Approfondimento

