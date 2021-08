Le bellezze della Grecia e le spiagge mozzafiato sono ormai note a tutti. Non c’è posto sul territorio ellenico che non valga la pena di visitare, specie le isole. Corfù è fra le più quotate dai turisti e fra le più apprezzate dagli italiani. Un territorio ricco di storia ed attrazioni, perfetto per rilassarsi in vacanza e, così, scaricare tutto lo stress di un anno senza precedenti. Tuttavia, in zone di mare così frequentate capita spesso di non trovare né il posto né la tranquillità per godersi il meritato riposo. A tal proposito esistono a poca distanza dall’aeroporto e dal centro posti meravigliosi e sconosciuti ai turisti, meno alle persone del posto. Questa paradisiaca e poco affollata spiaggia a Corfù è l’ideale per chi vuole godersi un mare cristallino. Se si pianifica di stare qualche giorno sull’isola di Corfù vale assolutamente la pena visitare questo lato nascosto dell’isola.

Il bus che parte da Kerkyra costa poco e impiega circa 50 minuti per raggiungere la destinazione. Inoltre, per chi volesse andare più comodo ci sono diversi taxi disponibili a fare la tratta, ma il prezzo è decisamente più elevato. Date le varie restrizioni e i controlli consigliamo vivamente di visitare questa tappa paradisiaca in giorni diversi da quello partenza e quello di arrivo. Questo perché sbarcati in Grecia potremmo avere pesanti rallentamenti a causa dell’attesa per il test casuale. Ne abbiamo illustrato i dettagli in “Attenzione perché all’arrivo in Grecia in modo imprevedibile potremmo essere chiamati a fare questo test”. Meglio poi non visitarla nel giorno d’arrivo per evitare spiacevoli inconvenienti al rientro in Italia a causa di dimenticanze. Infatti, “Attenzione perché al rientro dalla Grecia potremmo rischiare la quarantena se accade questo”.

Il posto in questione si chiama Agios Georgios Pagon. Si trova alla costa opposta rispetto a Kerkyra ed affaccia sul Mar Ionio. Difficilmente rimarremo delusi dal suo mare cristallino e dalla lunga spiaggia. Per di più i ristoranti vicini godono di ottime recensioni e i supermarket sparsi lungo la costa sono ampi ed aperti fino a notte tarda.

In Grecia, specie a Corfù, la zona è molto conosciuta per la sua bellezza, ma anche per l’acqua del mare piuttosto fredda rispetto a quella di altre zone. Inoltre, si trova vicino a Porto Timoni, tanto da poterlo raggiungere a piedi.