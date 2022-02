Nell’aria già si sente odore di primavera, le giornate di sole si stanno facendo largo. Finalmente dopo mesi di freddo e pioggia possiamo tirare un respiro di sollievo. Con l’arrivo della primavera che si fa sempre più vicino anche le persone tendono ad essere più solari.

Il clima e più in generale il meteo sembrano essere in grado di influire sull’umore delle persone. Quello che normalmente chiamiamo meteoropatia ha un nome scientifico Disturbo affettivo stagionale. Come il clima grigio e cupo dell’inverno può in qualche modo renderci più tristi, il bel tempo può farci rinascere.

Ci sentiamo più carichi e abbiamo voglia di fare mille cose. Motivo per cui non appena iniziano le belle giornate di colpo ci va di vestirci più colorati. Osiamo con abiti e blazer particolari dai colori sgargianti, un vero must di questo 2022. Non c’è da stupirsi se la tendenza unghie di questo periodo è super colorata e divertente.

Questa nuova tendenza unghie primavera estate 2022 sta già spopolando grazie all’effetto spettacolare e raffinato di questo smalto

Parola d’ordine colore con un tocco di eleganza. Il trend del momento mette in secondo piano la classica manicure color nude. Se vogliamo essere alla moda e sfoggiare tutta la nostra vivacità dobbiamo scegliere lo stile “dotty”. Piccoli pois più simili a schizzi che decorano in modo artistico basi estremamente colorate.

Si possono realizzare a mano oppure usando un piccolo trucco. Utilizzare un pennellino o uno spazzolino e con il dito passare tra le setole. Otterremo degli schizzi irregolari e bellissimi che daranno carattere alla nostra manicure.

Verde acqua, bianco gesso e rosa

Questa tecnica è davvero semplicissima, si può realizzare anche da soli a casa. Non è consigliabile con lo smalto classico perché l’asciugatura lenta potrebbe causare colature. Ma possiamo utilizzare un semipermanente più facile da maneggiare anche se non si è esperte. Altrimenti chiediamo alla nostra onicotecnica di fiducia di realizzare questa nail art incredibile.

Partendo da una base colorata, meglio se con colori accesi e vibranti, utilizzeremo solo un altro smalto. Questo effetto si può creare abbinando i colori più diversi ma che stanno bene combinati. Oppure semplicemente con il bianco o con il nero magari combinato ad un glitter. Una sorta di effetto granito ma meno fitto e più raffinato. Per finire una passata di Top Coat lucido o opaco a nostro piacimento.

Ecco perché questa nuova tendenza unghie primavera estate 2022 è perfetta per chiunque. Ci si può sbizzarrire con i vari colori della base e realizzare le nail art più scintillanti. Oppure rimanere sui toni più neutri ma dando un tocco di colore con l’effetto dot colorato.

Un ultimo consiglio

Se siamo usiamo spesso semipermanente o gel non è insolito ritrovarsi con l’unghia naturale fragile. Questi prodotti aiutano a proteggerla ma non sono dei rinforzanti. Controlliamo sempre lo stato dell’unghia naturale perché se continuano a sfaldarsi potrebbero indicare un problema latente.

Approfondimento

Il segreto per avere mani affusolate e curate è nella forma delle unghie