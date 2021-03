Dal mese scorso hanno ritirato dal mercato l’acqua ossigenata al 35%. Questa notizia non ci voleva proprio per le pulizie di casa con il ritiro dal mercato di questo prodotto, per i fan di questo articolo. Un adeguamento al Regolamento Ue 1148/2019. Peccato, perché molti di noi utilizzavano l’acqua ossigenata per rimuovere ad esempio la muffa da casa. In sostanza, il perossido di idrogeno, o, acqua ossigenata con questa concentrazione, rimarrà a disposizione dei professionisti e dei tecnici del settore. Vediamo comunque coi nostri Esperti come sostituire l’acqua ossigenata nella percentuale che usavamo.

Il sostituto perfetto fatto in casa

Questa notizia non ci voleva proprio per le pulizie di casa con il ritiro dal mercato di questo prodotto, che possiamo sostituire con questa alternativa fatta in casa:

500 ml di acqua ossigenata al 12%;

600 ml di acqua distillata;

30 grammi di detersivo piatti;

2 cucchiaini abbondanti di acido citrico.

Mescoliamo per bene con un cucchiaio di legno o un accessorio in plastica.

Il vapore è sempre un’alternativa eccellente

Se siamo abituati a sterilizzare e igienizzare casa con la cosiddetta “100 gradi”, andrà sempre benissimo. Il vapore, infatti è perfetto per la rimozione dei batteri e degli acari, senza utilizzare detersivi o detergenti. Un sistema molto valido anche in questo periodo che siamo bersagliati dai primi pollini e dalle prime polveri dell’impollinazione e della fioritura.

Un disinfettante naturale multiuso

Se vogliamo puntare a un disinfettante naturale multiuso, potremmo creare questa soluzione:

2 lt di acqua calda;

2 cucchiai abbondanti di bicarbonato;

1 cucchiaio di aceto di vino bianco;

2 cucchiai di olio essenziale a nostra scelta.

Possiamo utilizzare un dispenser dotato di spruzzino, mescoliamo gli ingredienti e scuotiamo bene. Avremo così un detergente perfetto, soprattutto per le superfici di casa.

