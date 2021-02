San Valentino è la festa degli innamorati e, nel caso si optasse per una cena home made, ci vuole un dolce che conquisti la nostra dolce metà. La nostra proposta è un dessert al cucchiaio molto veloce e semplice da realizzare: infatti, questa mousse al cioccolato pronta in 15 minuti è perfetta per concludere in bellezza la cena di San Valentino. Vediamo insieme come realizzarla passo dopo passo.

Ingredienti

500 ml. di panna liquida fresca;

200 gr. di cioccolato fondente;

200 ml. di latte condensato;

40 ml. di rhum;

succo di un’arancia;

scorza di un’arancia non trattata;

cacao amaro in polvere q.b..

Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria

Per preparare questa mousse, è necessario prendere il cioccolato fondente, romperlo a pezzetti e metterlo a sciogliere a bagnomaria. Per farlo, prendere due pentolini, possibilmente in acciaio, di diametro diverso. In quello più grande mettere 3 dita d’acqua, nell’altra il cioccolato a pezzetti. Portare l’acqua ad ebollizione e spegnere la fiamma. A questo punto, porre il pentolino più piccolo sopra l’altro e attendere che il cioccolato si sciolga. È necessario prestare attenzione a non far entrare a contatto diretto l’acqua del pentolino più grande con il cioccolato.

Preparare la mousse

Attenendo che il cioccolato si sciolga completamente, montare metà della panna a disposizione insieme al latte condensato. Adesso, utilizzando una frusta a mano, unire il cioccolato fuso al composto di panna e latte condensato. Aggiungere il rhum e dedicarsi a montare a neve l’altra metà di panna rimasta. Ricavare la scorza dell’arancia e spremerne il succo, unirle entrambe al composto cremoso e mescolare delicatamente. Amalgamare la restante panna montata sempre molto delicatamente e con movimenti dal basso verso l’alto. Infine, dividere la mousse in bicchierini monoporzione e lasciarli riposare in frigorifero per almeno un’ora. Servire il dessert spolverizzandolo con il cacao amaro: questa mousse al cioccolato pronta in 15 minuti è perfetta per concludere in bellezza la cena di San Valentino.

