Da febbraio a maggio le fragole sono tra i frutti più consumati della stagione. Il motivo è piuttosto semplice: hanno una dolcezza che le rende perfette come snack salutari e veloci, ma anche per le ricette. Tra mousse a base di fragole, marmellate, torte e dolci al cucchiaino, la scelta è davvero vasta.

Possiamo abbinare le fragole al gusto delicato della panna e allo zucchero, ma anche al cioccolato, alla menta, allo yogurt bianco e, persino, al cetriolo. Inoltre, le fragole sono potenti alleate della salute cardiovascolare e non solo.

Per la crostata di fragole, invece della crema pasticcera, esisterebbe una variante all’acqua più leggera ma gustosa. Ma, attenzione a non buttare i contenitori delle fragole, perché esistono tanti modi di riciclare le cassette di questo frutto.

Gli ingredienti necessari per la ricetta (per 8 porzioni)

Per la frolla:

circa 280 grammi di farina 00;

100 grammi di zucchero;

un uovo intero più un tuorlo;

un cucchiaino di lievito per dolci;

60 grammi di olio d’oliva o di arachidi;

la buccia grattugiata di un limone;

un pizzico di sale.

Per la mousse di fragole all’acqua:

250 millilitri d’acqua;

150 grammi di polpa filtrata di fragole (circa 8 pezzi);

120 grammi di zucchero;

50 grammi di amido di mais;

25 grammi di burro (facoltativo).

Questa morbida crostata alle fragole senza gelatina non si prepara con crema ma con l’acqua e una pasta frolla friabilissima

Per la frolla, mescolare zucchero, olio, sale, scorza di limone, l’uovo intero e il tuorlo e unire, poco per volta, il lievito e buona parte della farina. Spostarsi su una spianatoia e aggiungere anche la farina restante. L’impasto sarà pronto se non attaccherà più alle mani. Quindi, stenderlo con un matterello allo spessore di 4 centimetri circa e usarlo per rivestire uno stampo per crostate da 22 centimetri.

Infornare la frolla a 180 gradi per 20 minuti, coprendola con legumi secchi. Poi, eliminare i legumi e terminare altri 10 minuti la cottura in forno.

Come farcire il dolce

Per questa morbida crostata alle fragole senza gelatina non serve ricorrere alla classica crema chantilly.

Iniziare frullando le fragole e privandole dei semi. A freddo e in un pentolino, mescolare amido setacciato, acqua e zucchero e aggiungere il succo di fragola. Cuocere fino a bollore, spegnere il fuoco e aggiungere il burro (facoltativo). Lasciare intiepidire e stenderla sulla frolla, decorando con fragole fresche.

