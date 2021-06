Possedere un cane significa avere un amico fidato e un compagno di giochi. Fido sa infatti distrarci come pochi e tenerci compagnia nelle giornate più noiose. È però anche vero che va curato e bisogna evitare che gli accada qualcosa per cui dovremmo dispiacerci. Infatti, come noi, anche i cani possono ammalarsi e anche gravemente.

Tra le malattie più comuni che possono anche portarli alla morte ve n’è una che si diffonde soprattutto in estate. È infatti questo il momento dell’anno in cui ci ritroviamo più spesso all’aria aperta con loro e in cui sono più liberi di muoversi.

Facciamo dunque attenzione, perché il malanno di cui stiamo per parlare è estremamente pericoloso per il nostro amico a quattro zampe.

Un nemico che non lascia scampo

Una delle peggiori patologie che può colpire il cane è la gastroenterite, conosciuta anche come infezione gastrointestinale. Altro non è che l’infiammazione dell’intestino e dello stomaco dell’animale, e colpisce soprattutto i cuccioli. Può essere di tipo virale, batterica o da parassiti e ha perciò origine diversa.

I sintomi sono molteplici: diarrea, vomito, perdita di appetito e febbre. Tra le tante cause vi sono l’alimentazione scorretta, l’allergia al cibo, il contatto con parassiti o altri cani malati e le loro feci e l’ingerimento di piante tossiche. Ecco perché proprio luoghi come parchi o giardini, molto affollati e frequentati in estate, possono diventare il posto perfetto per contrarre la malattia. Fortunatamente con pochi e semplici accorgimenti potremmo evitare questa sofferenza al nostro animale.

Questa malattia è mortale per il cane ecco le buone abitudini per prevenirla

Per curare la gastroenterite si rimanda a un precedente articolo della nostra Redazione. Qui spiegheremo invece come evitare che il cane la contragga. Questa malattia è mortale per il cane, ecco le buone abitudini per prevenirla.

Innanzitutto è sempre bene fornirgli una corretta alimentazione: evitiamo di cambiargli la dieta senza parere medico o di dargli scarti del nostro pasto. Nutriamolo con alimenti digeribili e sicuri per la sua salute e leggiamo sempre gli ingredienti sulle crocchette o i bocconcini che acquistiamo in negozio.

Occhio anche ai colpi di calore: evitiamo di uscire nelle ore estive più assolate e garantiamogli sempre il giusto apporto di acqua. Infine, quando lo portiamo a spasso, controlliamo che non si avvicini ad escrementi, animali morti o cibo della spazzatura.