La maionese è un condimento gustoso ed amatissimo. Questa salsa è decisamente non dietetica, ma soprattutto ricca di colesterolo. Infatti, si calcolano circa 70 milligrammi di colesterolo per 100 grammi di prodotto.

Il colesterolo è contenuto in larga parte negli alimenti di origine animale. Sfortunatamente, il suo consumo frequente potrebbe compromettere la nostra salute.

Ciò che rende questa irresistibile salsa poco salutare è la presenza di ingredienti ricchi di grassi saturi. Quello che possiamo fare per non rinunciare alla bontà di questa incredibile salsa è prepararne una rendendo più bassa la quota di grassi saturi.

Questa maionese leggera e gustosissima è perfetta per chi soffre di colesterolo alto

Anche chi soffre di colesterolo alto può mangiare la maionese, se preparata con ingredienti diversi da quelli che prevede la ricetta tradizionale.

Per preparare questa maionese più leggera ma sempre gustosa, sostituiamo l’olio d’oliva con l’olio di riso. Quest’olio è estratto dal seme della pianta riso ed è totalmente privo di colesterolo.

L’altro alimento che rende poco salutare la maionese è il tuorlo d’uovo. Immaginiamo che 100 grammi di uova contengono circa 370 milligrammi di colesterolo. Dato che il livello massimo di colesterolo giornaliero dovrebbe essere meno di 200 milligrammi al giorno, dobbiamo prestare attenzione. In questo caso, infatti, useremo gli albumi che al contrario sono privi di colesterolo.

Ingredienti

a) 3 cucchiai di succo di limone;

b) 3 albumi d’uovo;

c) 1 cucchiaio di senape di Digione;

d) 2 cucchiai di olio di riso;

e) sale q.b.;

f) pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questa maionese, le uova dovranno essere a temperatura ambiente. Mettiamo gli albumi delle uova in una boule e con le fruste elettriche li lavoriamo a neve ferma. Continuiamo aggiungendo il succo di limone. A questo punto, iniziamo a versare poco alla volta e a filo l’olio di riso. Uniamo la senape di Digione, aspettiamo che sia ben incorporata e poi aggiungiamo sale e pepe. Quando sarà tutto ben amalgamato, la nostra maionese sarà pronta per essere gustata.

Consigli

Questa maionese leggera e gustosissima è perfetta per chi soffre di colesterolo alto. Non dobbiamo stupirci se la maionese risulterà di colore più chiaro rispetto a quella tradizionale. Infatti, la presenza di soli albumi la renderà più chiara. Conserviamo la maionese in frigorifero al massimo 2 giorni.

Approfondimento

