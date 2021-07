Non lontano dall’Italia si trova un Paese in cui cultura e natura incontaminata si fondono in un mix decisamente irresistibile. Parliamo della Grecia, meta ambita non solo dagli amanti dei mari cristallini, ma anche dagli appassionati di storia antica. Ecco perché oggi cercheremo di unire gli interessi di queste due categorie di turisti presentando ai nostri lettori una meta veramente particolare. Infatti questa località non troppo lontana dall’Italia sorprenderà gli amanti della storia e delle immersioni. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un paradiso di storia e cultura

Non ci sono dubbi: sia la penisola che le isole elleniche nascondono alcuni dei tesori archeologici più importanti al mondo. La culla della civiltà occidentale vanta infatti una storia millenaria che le ha lasciato tantissimi piccoli tesori tutti quanti da scoprire. Eppure, non tutti sanno che alcune di queste piccole perle si trovano sott’acqua, accessibili solamente agli appassionati di immersioni. Tra queste vale sicuramente la pena visitare un antichissimo relitto che si trova al largo di una piccola isola greca tutta da scoprire.

Questa località non troppo lontana dall’Italia sorprenderà gli amanti della storia e delle immersioni

Nell’arcipelago delle Sporadi si nasconde la piccola isola disabitata di Peristèra, lembo di terra che in antichità doveva essere al centro di importanti commerci marittimi. Proprio al largo di questa isola si trova un interessantissimo museo subacqueo. Facendosi condurre dalle guide esperte della vicina isola di Alonissos sarà infatti possibile visitare i resti sommersi di un’imbarcazione risalente al V secolo a.C. Qui ci si potrà perdere tra antichissime anfore rimaste immutate nel tempo, toccando quasi con mano dei resti risalenti a più di 2.500 anni fa. Esiste però un grande “ma” a questa visita. Infatti, solamente chi è in possesso di un brevetto per le immersioni di secondo livello può visitare di persona questo bellissimo museo sommerso. Chiunque non lo avesse potrà comunque godersi una ricostruzione virtuale di questi bellissimi resti archeologici visitando il museo dedicato sull’isola di Alonissos.

Approfondimento

Questi percorsi magici e incantati ci trasporteranno nella favola delle mille e una notte