Chi ama la pasta alla follia e cerca un piatto ghiotto ma fresco, adatto alle giornate di caldo, deve provare il pasticcio di verdure. Questa lasagna estiva veloce da preparare è il pranzo leggero che sazia tutti. Inoltre, facendo a meno di burro e olio, riduce sensibilmente le calorie rispetto alla classica lasagna bolognese. Non per questo, però, rinuncia al gusto insostituibile della pasta. La lasagna estiva è un appetitoso multistrato di pasta fresca alternata con besciamella e ratatouille di verdure. Prima che l’acquolina in bocca ci assalga, vediamo insieme cosa ci serve e come prepararla passo dopo passo.

Ingredienti per la lasagna estiva

Per preparare la lasagna estiva ci servono molti degli ingredienti che ci servirebbero per la sua versione classica. Ma al posto del sugo di carne, dobbiamo sbizzarrirci con le verdure di stagione, che possiamo accostare come preferiamo. Qui vediamo una versione standard. Abbiamo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 250 grammi di sfoglia per lasagne;

b) 50 grammi di parmigiano;

c) 2 zucchine;

d) 2 melanzane;

e) 2 carote;

f) 2 coste di sedano;

g) 1 porro;

h) mezzo litro di latte;

i) 50 grammi di farina 00;

l) noce moscata;

m) sale e pepe.

Le dosi sono calibrate per quattro persone.

Questa lasagna estiva veloce da preparare è il pranzo leggero che sazia tutti

Per prima cosa puliamo tutte le verdure e facciamole a pezzettini o a rondelle, a seconda di come più ci piace. Poi mettiamole a cuocere per 5 minuti a fuoco vivo in una padella antiaderente. Ricordiamo di salarle e, se vogliamo, di insaporirle con qualche rametto di timo e uno spicchio d’aglio.

Nel mentre prepariamo la besciamella. In un pentolino, mettiamo la farina e il latte e mescoliamo con una frusta mentre il composto cuoce a fuoco lento, per 10 minuti. Aggiungiamo sale, pepe e noce moscata.

Ora componiamo la lasagna, alternando la pasta con besciamella e ragù di verdure e condendo la cima con il parmigiano. Formiamo almeno tre strati, poi inforniamo in una pirofila. Cuociamo per mezz’ora a 180 gradi e poi per altri 10 minuti a 220 gradi.

Approfondimento

Arriva direttamente dalla Costiera Amalfitana la squisita ricetta degli spaghetti al limone che senza sprecare nemmeno la scorza e le foglie conquista il palato di tutti