Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La lasagna è uno dei piatti tipici della cucina italiana. Ma sperimentare è sempre divertente. E, per rendere le cene più interessanti, si dovrebbero provare in continuazione ricette diverse. Proprio come quella che stiamo per proporre. Infatti, questa lasagna è così particolare che stupirà davvero tutti. I passaggi sono semplicissimi da seguire. E anche chi non è un esperto ai fornelli, potrà servire questa ricetta con estrema fierezza!

Gli ingredienti per questa lasagna a base di salmone e spinaci

La lasagna di salmone e spinaci è una ricetta davvero deliziosa, e per realizzarla per una cena con 4 persone serviranno:

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

250 gr di lasagne fresche all’uovo

450 gr di filetto di salmone

450 gr di spinaci

500 gr di besciamella

olio di oliva

100 gr di parmigiano

sale

Come preparare questo delizioso piatto

Per prima cosa, bisognerà lavare gli spinaci e metterli a cuocere in una pentola. Quando saranno morbidi, sarà il momento di scolarli. Intanto, bisognerà prendere i filetti di salmone e, dopo averli massaggiati per qualche secondo, si dovranno tagliare a piccoli dadi. Adesso si dovrà prendere la teglia, ricoprendone il forno con la besciamella e disponendo lo strato iniziale della lasagna. Sopra la pasta, andranno sparsi con cura gli spinaci e il salmone, per poi aggiungere la besciamella, del parmigiano e un po’ di sale. Dopo aver ricoperto il tutto con un altro strato di lasagna, bisognerà ripetere l’operazione per 3 volte. Sull’ultimo strato di pasta, andranno poi stesi nuovamente la besciamella e il parmigiano e, se si vuole, anche un po’ di pepe. E adesso sarà il momento di infornare: le lasagne andranno cotte a 180°C per circa mezz’ora.

Et voilà! La ricetta è servita! Questa lasagna è così particolare che stupirà davvero tutti. Ospiti e famiglia rimarranno sicuramente a bocca aperta!

Approfondimento

Dal Sud Tirolo la lasagna invernale con zucchine e speck