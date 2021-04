Nell’ultimo periodo WhatsApp è certamente rimasto al centro dell’attenzione degli utenti. A causa del discusso regolamento sulla privacy tuttora in sospeso.

Per cercare di farsi perdonare, l’azienda californiana ha intenzione di introdurre a breve alcune funzioni che dovrebbero facilitare l’utilizzo dell’app per gli utenti. Oggi parleremo di una di queste interessanti funzioni, in arrivo con l’aggiornamento dell’app del prossimo mese.

Vediamola qui col contributo degli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa. È questa la nuova stupefacente funzione di WhatsApp disponibile a breve sui nostri cellulari.

Ecco svelata la novità

La novità tecnologica di cui si sta parlando è niente meno che la possibilità di usufruire automaticamente su WhatsApp del famoso traduttore di Google.

L’utilità di questa funzione sta nel poter tradurre velocemente ogni messaggio WhatsApp in qualsiasi lingua tra quelle disponibili sul tool di Google. Un po’ come succede quando traduciamo una pagina sul browser.

Così potremo rispondere in men che non si dica al messaggio di un nostro amico che abbiamo conosciuto fuori dall’Italia. O “decifrare” la richiesta scritta del nostro superiore nel caso lavoriamo all’estero.

Cosa fare per utilizzare la funzione

Poter usufruire di questa nuova stupefacente funzione di WhatsApp disponibile a breve sui nostri cellulari sarà davvero molto semplice ed immediato. Basterà infatti un semplice gesto con il dito sullo schermo dello smartphone.

Nello specifico, dovremmo innanzitutto scaricare dallo store del nostro cellulare l’app di Google Traduttore. Dopodiché dovremo entrare nelle impostazioni di WhatsApp e selezionare la voce “tocca per tradurre”. Ed il gioco è fatto. D’ora in avanti le due app si potranno scambiare i dati.

Per tradurre una frase o un testo basterà selezionarlo tenendoci premuto il dito sopra. Nel momento in cui apparirà l’icona del traduttore la premeremo e la traduzione avverrà in automatico.

Ecco dunque cos’ha in serbo WhatsApp per i suoi utenti. Per poter usufruire di questa novità si dovrà probabilmente attendere l’aggiornamento del 15 maggio. La funzione sarà disponibile esclusivamente per gli smartphone dotati di sistema Android.