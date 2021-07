L’estate è ormai arrivata e con essa la voglia di assaporare dei momenti di relax e ritrovata normalità. In moltissimi hanno così deciso di spendere le proprie vacanze lontani dall’Italia, alla ricerca di piccoli paradisi poco conosciuti e per questo poco frequentati.

Eppure, spesso, le migliori sorprese sono proprio quelle che si trovano vicino a casa. Infatti, questa isola, vicinissima all’Italia saprà stupire grazie alla sua natura incontaminata e alle spiagge bellissime. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un’isola dai contrasti stupendi e dalle spiagge incantate

Non tutti lo sanno, ma a due passi dall’Italia si trova un’isola caratterizzata da una natura incontaminata e da una bellezza indescrivibile. Qui monti impervi e selvaggi si alternano a spiagge dorate e incontaminate, dove poter passare dei momenti di assoluto relax.

Parliamo della Corsica, isola separata dalla Sardegna solamente dalle tumultuose acque delle Bocche di Bonifacio. Qui ci si potrà perdere tra le strade di città dalla storia antica, scoprire parchi naturali popolati da animali a rischio di estinzione e immergersi in acque cristalline.

Quindi, quali sono le attività da non perdersi in Corsica? Partiamo subito dalle spiagge che attirano ogni anno tantissimi turisti in questo piccolo angolo di paradiso. Sono sicuramente da segnalare la cala di Roccapina, con le sue spiagge bianchissime, e i dintorni di Cargese, perfetti per chi ama passare delle vacanze in barca.

Gli amanti della natura non dovrebbero, invece, perdersi una visita alla riserva naturale di Scandola, Patrimonio UNESCO dell’Umanità dall’1983.

Infine, gli appassionati delle escursioni troveranno nella Corsica un piccolo paradiso tutto da esplorare, ricco di itinerari adatti sia ai professionisti che agli amatori. Ad esempio, i più esperti potranno affrontare il “GR 20”, percorso decisamente impegnativo che attraversa l’isola da sud est a nord ovest. Al contrario, gli amatori potranno cimentarsi nell’itinerario Mare e Monti del Nord, percorso che attraversa il Parco Nazionale della Corsica regalando emozioni indimenticabili.

